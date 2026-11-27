A Santa Clara l’aria resta pesante, anche ora che il re è tornato sul trono. Lunedì Jensen Huang aveva ripreso la guida di Nvidia dopo dodici giorni di esilio dorato tra i veleni delle indagini sull’affaire con Alice Huang - la ex dirigente cinese di Megaspeed sospettata dagli 007 americani di legami con l’intelligence di Pechino - e in Borsa il titolo aveva festeggiato con un balzo superiore al 30%. Peccato che la tregua sia durata meno di un giro di lancette.

La Casa Bianca avrà anche assolto Huang sul fronte della sicurezza nazionale, ma il Dipartimento del Commercio non fa sconti sui microchip: secondo il Financial Times, Nvidia ha ordinato ai suoi partner produttivi, da Dell a Supermicro, di bloccare le spedizioni di server verso Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia. Non è stato necessario aggiungere all’elenco la Cina, perché quella decisione era già stata presa da Colette Kress nel suo brevissimo regno come ceo ad interim di Nvidia.

Cos’hanno in comune questi nuovi quattro Paesi? Erano usati come porte di servizio per Pechino. Per mesi i laboratori cinesi di intelligenza artificiale hanno aggirato i divieti americani affittando potenza di calcolo dai data center del Sud-Est asiatico. Washington ha deciso di chiudere il rubinetto imponendo licenze speciali entro novanta giorni, ma senza spiegare a nessuno come ottenerle. Il risultato è il caos operativo: banche che congelano fino a 500 milioni di dollari di finanziamenti - come nel caso della singaporiana Aolani, pronta a fornire calcolo alla ByteDance di TikTok - e un buco nero sui conti di Nvidia, che lo scorso anno ha fatto transitare da Singapore ben 104 miliardi di dollari di ricavi (+72%). Intanto i colossi cinesi come Weimob cercano una via alternativa, ripiegando su oltre cinquemila ordini di schede Rtx Pro 5500, più deboli ma legali. Questi ordini arrivano dopo gli oltre tre milioni di pezzi ordinati a ottobre da giganti come ByteDance, Alibaba e Tencent.

Mercoledì Wall Street

ha chiuso in frazionale calo dopo aver bruciato e poi quasi recuperato un affondo iniziale del 4,7% sul Nasdaq 100 (-0,6% finale, con l’S&P 500 a -0,3%). A pagare il conto più salato è stata proprio Nvidia, scivolata del 3,9% e costretta a restituire due quinti dell’euforia post-rientro di Huang, mentre gli altri titoli tech avevano chiuso positivamente la giornata. E ieri, mentre New York restava chiusa per il Giorno del Ringraziamento, l’Europa ha archiviato i timori sulla bolla tech con un rally corale - Milano regina a +2,3%, Madrid +2,2%, Francoforte +2,1% - trascinata dai titoli del settore come Prysmian (+6,5%), Soitec (+7%) e Stm (+4,5%). Tutto il comparto respira, insomma, tranne chi quei chip li ha inventati: perché quando la geopolitica bussa alla porta dei semiconduttori, nemmeno la giacca di pelle di Jensen Huang basta più a fare scudo.