Offerta col trucco dagli indiani di Jindal sull’ex Ilva di Taranto. Secondo quanto ricostruito dal Giornale, la maxi proposta con cui il gruppo guidato da Naveen Jindal sta tentando di battere Arvedi nella corsa a quel che resta del siderurgico pugliese è gonfiata, o meglio, non riguarda esclusivamente Taranto. Gli investimenti reali sul territorio italiano saranno infatti circa 5 miliardi, mentre i 2,5 miliardi restanti sono destinati allo sviluppo degli impianti in Oman propedeutici a rifornire i laminatoi italiani. In soldoni, dunque, l’offerta non è 7,5 miliardi, ma una cifra inferiore e legata alla realizzazione di due forni elettrici. Quindi Jindal non ha quadruplicato la propria offerta dai 2 miliardi iniziali, ma l’ha alzata tenendo sul territorio dell’Oman, dove opera, una fetta di questa liquidità. Le offerte attualmente sul tavolo sarebbero quindi di 5 miliardi per Jindal

e di 3 miliardi per Arvedi con una differenza che riguarda i dipendenti: fino a 6mila a regime per il gruppo italiano e 4.500 per quello indiano.

I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria proseguono intanto la valutazione delle offerte. In particolare, «si sta valutando la sostenibilità delle nuove proposte», nonostante il rilancio di Jindal rappresenti una «situazione irrituale», riferiscono fonti vicine ai commissari, che sottolineano come quella di Jindal non sia un’integrazione alla proposta originaria, «ma una nuova offerta». Per l’ex Ilva «spetta ai commissari decidere e solo a loro, anche sulle nuove formulazioni delle proposte. Non mi pronuncio e non devo pronunciarmi. Fin dall’inizio è stata una gara competitiva, in cui a differenza di quando fu malauguratamente

assegnata a Mittal, ciascuno può assolutamente fino all’ultimo migliorare la sua offerta», ha affermato il ministro delle Imprese Adolfo Urso a margine dell’Aula del Senato che ha confermato la fiducia sul decreto legge con misure urgenti per l’ex Ilva. Il provvedimento ora passa alla Camera per essere convertito in legge entro il 15 dicembre. Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha poi convocato Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl lunedì per esaminare l’applicazione delle misure previste: l’ammortizzatore sociale fino a giugno per 4.200 addetti. La cassa straordinaria è invece operativa dall’11 novembre per un massimo di 8.622 unità.