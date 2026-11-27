Mettere al centro la conoscenza e fare sistema tra settori, anche apparentemente lontani. Questo è il messaggio emerso nella terza edizione di TALK&IN ed ESG Rewards, tenutasi nella splendida cornice del Teatro La Fenice di Venezia. Un format di confronto generativo che ha visto la partecipazione di oltre 100 imprese di ogni dimensione e settore, per un dialogo e un confronto con il mondo universitario, con Ca’ Foscari e la Fondazione Grins, e con istituzioni quali MEF, MASE, Banca d’Italia e Unioncamere.

La terza edizione di TALK&IN ed ESG Rewards

Nella serata del primo giorno sono stati analizzati i settori automotive, fonderie, plastica, carta, moda, fertilizzanti, farmaceutica, chimica, alimentare, energia e high tech. A ogni panel, declinato con visione globale, è seguito un intervento di chi in quel settore è impegnato, rappresentando criticità e aspettative, ma anche con proposte di azioni. I contenuti sono stati davvero molti e, soprattutto, attenti ai più recenti sviluppi in tutti i settori. La scelta di presentare un quadro reale e non edulcorato, con il contributo di massimi esperti dei diversi settori, imprenditori e top manager con moltissima esperienza, ha portato conoscenza concreta, visione sistemica e, soprattutto, indicazioni immediate su come agire.

Con la partecipazione di oltre 100 imprese di ogni dimensione e settore

Un esempio? Nella chimica e nella farmaceutica c’è il tema dei principi attivi, della filiera e dei costi, con un’Asia sempre più protagonista. Si è parlato di come l’Europa si sia mossa, ma anche di come si stia muovendo con il Critical Medicines Act, approvato dal Parlamento europeo nell’ambito della revisione che disciplina autorizzazione, produzione, distribuzione e sorveglianza dei medicinali nell’Unione, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità delle terapie, contrastare le carenze e sostenere la ricerca e la produzione europea.

Nell’automotive si è discusso molto della visione troppo spesso di breve e non di lungo periodo, portando i casi di Stellantis con Tavares e Volkswagen con Diess. Si è fatto un parallelismo con Geely e la sua gestione di Volvo, dall’acquisto da Ford alla quotazione alla Borsa di Stoccolma, mettendo in evidenza anche il differente modo di agire tra Occidente e Oriente e, soprattutto per l’Occidente, la necessità di una governance più impegnata sulle azioni e sui risultati di lungo periodo. Perché il breve periodo appaga subito, ma poi può portare a crisi, come si sta vedendo.

Per il mondo universitario, con Ca’ Foscari e la Fondazione Grins, e con istituzioni quali MEF, MASE, Banca d’Italia e Unioncamere

Sul tema moda e calzatura c’è stato un importante passaggio, dedicato in particolare alla scarpa legata alla difesa. In Asia e negli USA si impone il made in, mentre in Europa si impone la libera concorrenza. Adottare un act come quello USA per le forniture made in EU darebbe più ossigeno alla filiera e a molte PMI italiane, oltre a garantire la stessa resilienza della difesa, che non può essere ostaggio di forniture non europee.

Si è così portata molta conoscenza sistemica. Il tema centrale, «il futuro non si subisce ma si governa», è stato appieno centrato. Il momento sfidante che tutti stiamo vivendo porta a un cambio di passo, che è vitale affrontare con una profonda conoscenza.

Anche il Panel sull'AI

Nell’evento non poteva mancare l’intelligenza artificiale, affrontata in maniera molto mirata: la professoressa Billio, ordinaria di Econometria a Ca’ Foscari, si è concentrata sugli algoritmi, spiegando cosa sono e perché oggi sono diventati centrali grazie a strumenti sempre più potenti, calcolatori e chip. Marco Marelli, del Centro di Competenza TranspArEEnS di Ca’ Foscari, ha offerto una fotografia del mondo degli umanoidi, soffermandosi non solo sui leader che li sviluppano – Figure AI, Tesla Optimus, Unitree, Hyundai, Xpeng – ma anche sulle soluzioni tecniche scelte da ognuno di loro, che potrebbero avere risvolti anche sui costi e sulla velocità di produzione. Un focus su XPENG e la sua versione più recente del modello VLA 2.0 (6.4.0), che supporta l’addestramento autonomo a ciclo chiuso guidato da agenti AI, consentendo di incrementare la velocità complessiva di apprendimento di 10–12 volte. Tutto corre sempre più velocemente.

Dal panel sull’AI è emersa la crescita esponenziale della capacità di calcolo dei computer tra il 2006 e il 2026: il supercomputer di oggi è 8.000 volte più veloce di quello di vent’anni fa; nell’addestramento dell’AI lo stesso salto avviene in meno di sei anni. Anche i dati sono cresciuti: dai 2 zettabyte l’anno del 2010 a oltre 200 del 2025. Se gli aerei avessero tenuto il passo dei chip, da Milano a Roma in aereo ci si metterebbe meno di 1 secondo!

Nella seconda parte di questo evento molto partecipato è stata messa al centro la finanza sostenibile, con un confronto tra regolatori, intermediari finanziari e mondo industriale. Al tavolo dedicato alla finanza sostenibile sono intervenuti Luca Ferrais, coordinatore del tavolo per la finanza sostenibile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Michele Benvenuti, direttore della sede di Venezia della Banca d’Italia, Mara Cossu, coordinatrice dell’Unità Sviluppo e Finanza Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fabio Zanardi, advisor Energia e Ambiente di Confindustria Veneto, e Andrea Fano di Lucart, CFO e riferimento indiscusso per la finanza sostenibile. Le PMI sono una risorsa e vanno aiutate. Gli sforzi in essere sono davvero importanti: è emerso che ora c’è sistema e, quindi, azione.

Sempre sul tema delle imprese, per dare loro resilienza e capacità di crescita è decisiva la capacità di accesso alle risorse finanziarie. Gli organizzatori di TALK&IN ed ESG Rewards hanno chiesto uno sforzo importante a Fabio Sattin, presidente e fondatore di Private Equity Partners, che ha messo a disposizione la sua importante esperienza a favore delle imprese presenti con un’esposizione chiarissima dalla A alla Z, a cui è seguito un tavolo con Marta Testi, AD di ELITE, Alessandro Bocchese, presidente di Finergis Confidi, e rappresentanti di Intesa Sanpaolo, EY e ClubInvest.

Non poteva mancare il nervo sempre scoperto dell’energia, che contribuisce anche a un’inflazione che tocca le tasche di tutti. Il tema è stato affrontato con un nutrito parterre: da Raffaella Lucarno di Enilive, che ha creato l’HVO, carburante da fonti rinnovabili che, insieme alla trasformazione delle raffinerie in bioraffinerie, tutela l’ambiente e la catena di fornitura, all’ingegnere Maurizio Reggiani, che ha portato come esempio la BMW X5 con le sue 5 catene cinematiche – benzina, diesel, plug in, 100% elettrica e idrogeno – spiegandone vantaggi e svantaggi. Reggiani ha messo in evidenza con i numeri come l’industria dell’auto europea, a livello tecnologico, sia ancora più competitiva rispetto a quella asiatica, ma anche quanto sia strategico rimettere al centro le soluzioni migliori per rendere più efficienti i consumi di energia. L’Europa e l’Italia hanno quindi ancora importanti pilastri su cui poggiare. Sempre sulla tematica dell’energia, non poteva mancare l’area housing. «Gli edifici devono diventare parte attiva del sistema energetico. Le tecnologie per farlo sono già disponibili: attraverso l’elettrificazione, le pompe di calore e la gestione intelligente dei consumi, il patrimonio immobiliare può contribuire all’equilibrio tra domanda e produzione di energia. La vera sfida oggi è creare le condizioni per accelerare questa trasformazione, con un approccio sistemico che coinvolga tutta la filiera dell’edilizia, dalla progettazione alla riqualificazione del patrimonio esistente», ha rimarcato l’AD di Vaillant Group Italia, Paolo Curati, aprendo una riflessione sul ruolo e sulle potenzialità del settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni. In Italia, ricordiamo, ogni euro investito in questo settore ne genera più di 3, tra effetti diretti, indiretti e indotti, come riportato da diversi studi.

Massimiliano Braghin di Infinity HUB ha acceso un faro sulle potenzialità già espresse sull’efficientamento energetico a capitale aperto e condiviso fra i protagonisti dell’Opera, capaci di integrare competenze, risorse finanziarie e responsabilità.

Maurizio Rubinato, partner EY, ha sottolineato: “Promuovere conoscenza significa creare valore. ESG Rewards & TALK&IN ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra ricerca, istituzioni, imprese e professionisti sulle sfide che stanno trasformando il nostro sistema produttivo. EY crede che il dialogo e la condivisione di esperienze concrete siano fondamentali per accompagnare le imprese verso modelli di crescita sempre più innovativi, competitivi e sostenibili.”

«Supportare un imprenditore significa considerare patrimonio, azienda e famiglia come un sistema unico. In Banca Generali integriamo competenze legali, finanziarie e di corporate advisory per offrire soluzioni coerenti con gli obiettivi dell’impresa e della famiglia, dalla pianificazione patrimoniale al passaggio generazionale. Così aiutiamo gli imprenditori ad anticipare il cambiamento senza subirlo», ha commentato Leandro Bovo, Head of Wealth & International Advisory di Banca Generali.

In chiusura, gli ideatori Monica Billio, dell’Università Ca’ Foscari, e Marco Marelli, di Prospiciunt, entrambi del Centro di competenza TranspArEEnS, hanno consegnato i riconoscimenti 2026 per la governance a Enilive, Latteria Montello, San Marco Group, Fatigroup s.r.l., Stemma s.r.l., Tisi s.r.l., Tecnopoastic s.r.l., VLM Lavorazioni Meccaniche s.r.l., Tócio bread e GuidarePilotare s.r.l.