Del Vecchio jr ci riprova. Nuova offerta su Delfin

Una maxi offerta da 3,7 miliardi di euro a socio. Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenito del fondatore di Luxottica, ha messo sul piatto una contro-proposta rispetto a quella, da 30 miliardi, messa sul piatto da Michal Strnad, patron di Czechoslovak Group (Csg), per rilevare il 100% della Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio. L’idea è chiudere il contenzioso sull’eredità e lasciare le quote Essilux in famiglia. Anche se quattro eredi su otto avrebbero anticipato il «no» alla proposta di Leonardo Maria e Strnad. Si tratta di Luca, Paola e Clemente Del Vecchio; oltre a Rocco Basilico.

Il patron di Lmdv Capital, titolare di una quota del 12,5% in Delfin, ha sostenuto di avere la disponibilità del gruppo bancario americano Citi per un finanziamento fino a 22 miliardi. A differenza del finanziere ceco, che propone l’acquisto in contanti, Del Vecchio articola la sua offerta con due opzioni: tutto in contanti, oppure la cessione di un primo 30% della quota subito con corrispettivo cash e il restante 70% in azioni EssilorLuxottica dopo 12-14 mesi. Quanto al prezzo, entrambe le valutazioni si attestano intorno a un 30% di sconto sul valore del patrimonio della società che si attesta a circa 40 miliardi di euro. Il punto è che la sfida tra i due si svolgerà anche su piani differenti rispetto al «prezzo». L’imprenditore italiano ha un vantaggio che gli è riservato dallo statuto: per l’ingresso di un socio esistente, la holding prevede una maggioranza dei due terzi. Mentre per Strnad, che è un investitore esterno, serve l’88% del capitale: vale a dire il sì di tutti gli azionisti.

Quanto al percorso futuro di chi resterà soci, Lmdv propone un patto parasociale su strategia, consiglio e dividendi, e un’uscita con tempi e prezzo già fissati. Strnad profila anch’esso un patto, ma chiede in più un nuovo statuto, approvato con l’88% del capitale, che preveda una politica dei dividendi «accettabile per gli investitori» che entrerebbero con lui (Strnad intende coinvolgere altri soggetti). Un altro nodo riguarda la quota di Rocco Basilico, al centro di un contenzioso familiare. Leonardo Maria prevede che l’eventuale mancato accordo non blocchi l’operazione con gli altri soci, mentre Strnad chiede una soluzione a condizioni per lui accettabili. Diversi anche i tempi: Lmdv concede 30 giorni per aderire e prevede 60 giorni di esclusiva per negoziare, mentre il finanziere ceco punta a chiudere in circa tre mesi.

Le vicissitudini della holding dei Del Vecchio smuovono la politica. A Il Giornale, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, aveva sostenuto che «lasciare Delfin esposta a scorribande sarebbe un atteggiamento superficiale». Mentre per l’esponente del responsabile economico del Partito democratico Antonio Misiani «è necessario che il governo vigili per il mantenimento sotto il controllo italiano».