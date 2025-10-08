Dal Fabbro (Iren): "Idroelettrico bene strategico per la sicurezza nazionale"

«L’idroelettrico rappresenta un bene strategico per il nostro Paese, da tutelare e valorizzare, come fonte energetica primaria per la sicurezza nazionale. Le realtà più idonee a gestirlo in modo efficiente e sostenibile sono quelle che da decenni operano nel settore: le multiutility, che possono abbinare competenze specifiche e capacità di investimento significative.

Oggi, inoltre, il concetto di sicurezza deve essere inteso in modo più ampio, non riguarda più soltanto la protezione fisica delle infrastrutture, ma anche la loro sicurezza cibernetica. Le principali minacce, infatti, non si manifestano più solo sul territorio, ma anche nello spazio digitale. Per questo è fondamentale definire e attuare un piano di sistema condiviso tra Governo e operatori, poiché si tratta di una sfida di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, che potrebbe cubare circa 3 miliardi di investimenti annui. Esistono potenziali rischi legati all’approvvigionamento delle risorse, che devono essere attentamente considerati.

In questo contesto, realtà come Iren, fortemente radicate nei territori e con un patrimonio di esperienza consolidato, possono e devono assumere un ruolo da protagoniste al servizio dello Stato e dei cittadini”. Ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren e di Utilitalia intervenendo alla III Conferenza annuale di Confindustria energia.