Fabrizio Ruggiero nominato Chief Operating Officer, Benefits & Engagement

Edenred annuncia oggi la nomina di Fabrizio Ruggiero, con effetto dal 28 settembre 2026, a Chief Operating Officer, Benefits & Engagement e membro del Comitato Esecutivo di Edenred.

Con sede a Issy-les-Moulineaux, Fabrizio Ruggiero riporterà a Bertrand Dumazy, Presidente e Amministratore Delegato di Edenred. Succederà ad Arnaud Erulin, che lascerà il Gruppo per assumere nuove responsabilità.

In qualità di Chief Operating Officer per Benefits & Engagement, la missione di Fabrizio Ruggiero sarà rafforzare la leadership di Edenred come piattaforma digitale globale di riferimento e maggiormente affidabile nel settore Benefits & Engagement. Nell’ambito del piano strategico Amplify25–28 di Edenred, il suo ruolo comprenderà l’accelerazione dell’acquisizione di nuovi clienti e la crescita dei ricavi medi per utente, grazie alle attività di upselling e cross-selling dell’incomparabile portafoglio di soluzioni di Edenred. La sua roadmap includerà inoltre lo sviluppo di nuovi servizi per gli esercenti partner e innovazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Bertrand Dumazy, Presidente e CEO di Edenred, ha dichiarato: «Sono lieto di accogliere Fabrizio nel Comitato Esecutivo di Edenred. La profonda conoscenza delle nostre attività Benefits & Engagement, maturata da quando è entrato in Edenred nel 2021, unita alla sua cultura internazionale acquisita operando in importanti aziende di servizi e digitali B2B e B2C, rappresenterà una risorsa preziosa per lo sviluppo di Edenred. Desidero inoltre ringraziare calorosamente Arnaud Erulin per il suo significativo contributo e il suo costante impegno per il successo di Edenred negli ultimi 32 anni.»

Fabrizio Ruggiero – Profilo biografico

Laureato in Economia aziendale presso l’Università La Sapienza di Roma e in possesso di un MBA del Politecnico di Milano, Fabrizio Ruggiero ha maturato una vasta esperienza nel settore dei servizi, in particolare nei comparti Leisure & Travel, servizi finanziari e servizi digitali.

Fabrizio Ruggiero ha iniziato la propria carriera in Accenture e successivamente in Bain & Company. Nel 2004 è entrato in Leasys, importante gruppo italiano di leasing, diventandone Amministratore Delegato nel 2007. Nel 2011 è passato a Europcar come Amministratore Delegato per l’Italia, per poi diventare Vice CEO di Europcar Mobility Group nel 2016.

Dal 2021, Fabrizio Ruggiero ricopre il ruolo di General Manager di Edenred Italia.

Edenred

Edenred è leader mondiale nei settori Benefits & Engagement e Mobility.

Con oltre 1 milione di aziende clienti in 44 Paesi, la piattaforma Edenred consente a più di 60 milioni di utenti di accedere ai servizi e ai prodotti offerti da oltre 2 milioni di esercenti partner.

Edenred offre soluzioni digitali dedicate ai dipendenti, tra cui buoni pasto, soluzioni per gli spostamenti casa-lavoro, carte regalo, servizi per il benessere, programmi di incentivazione e offerte agevolate; ai gestori di flotte, con soluzioni multi-energia che includono la ricarica dei veicoli elettrici, servizi di manutenzione, recupero dell’IVA, pedaggi e parcheggi; e ai pagamenti aziendali, attraverso carte virtuali.

Guidate dallo scopo di Edenred, «Enrich connections. For good.», queste soluzioni migliorano il benessere e il potere d’acquisto dei dipendenti e semplificano la vita degli autisti professionisti. Promuovono l’accesso a un’alimentazione più sana, a prodotti più rispettosi dell’ambiente e a una mobilità più sostenibile. Inoltre, migliorano l’attrattività e l’efficienza delle aziende, contribuendo a dinamizzare il mercato del lavoro e le economie locali.

I 12.000 dipendenti di Edenred si impegnano ogni giorno per rendere il mondo del lavoro un ecosistema connesso, più sicuro, efficiente e responsabile.

Nel 2025, grazie alla sua piattaforma tecnologica unica, Edenred ha generato un volume d’affari di 49 miliardi di euro, principalmente attraverso applicazioni mobili, piattaforme online e carte.

Edenred è quotata alla Borsa Euronext di Parigi ed è inclusa nei seguenti indici: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJBIC Europe Index e DJBIC World Index.

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