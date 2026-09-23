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Formula 1, a Baku Norris e Russell inseguono Antonelli e la Ferrari sogna la prima vittoria

Nel Gran Premio di Azerbaijan tutti contro Kimi che punta al podio più alto per allungare sugli avversari. Ecco il pronostico degli esperti di Sisal

Alberto Taliani
epa13257560 Mechanics work in the garage of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy at the Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan, 23 September 2026. The 2026 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix will take place on 26 September 2026. EPA/ALI HAIDER
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Il Gran Premio di Azerbaijan, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1 che si disputa questo sabato a Baku, è sempre stata una gara molto complessa e particolare. Nessun pilota, finora, ha mai vinto per due anni di fila mentre la Ferrari, tra i top team, non è mai salita sul gradino più alto del podio nonostante, su otto edizioni, abbia centrato ben cinque pole position.

Il grande favorito per sabato è, neanche a dirlo, Kimi Antonelli che vorrebbe fare l’ennesimo “pieno” di punti conquistati nella corsa a un titolo Mondiale che lo vede dominatore assoluto. Il numero 12 della Mercedes, per gli esperti Sisal, è offerto sul gradino più alto del podio a 2,25.

Il primo antagonista di Antonelli è il campione del mondo in carica Lando Norris. L’inglese della McLaren, vincente a 4,50, va a caccia del terzo successo stagionale e, dopo aver ritrovato il feeling con la sua vettura, è pronto a prendersi lo scettro di Baku.

Il podio dei favoriti è completato dall’altro pilota Mercedes, l’inglese George Russell, primo antagonista di Kimi nella corsa al titolo mondiale che crede ancora nella rimonta iridata e, in un circuito insidioso come quello azero, è consapevole di avere l’opportunità di recuperare punti preziosi al compagno di squadra, a patto di non commettere errori. Il successo di Russell è dato a 6,00.

La Ferrari che non ha mai trionfato su questa pista, nel giro secco, si è sempre dimostrata la migliore del lotto: cinque partenze in pole position, su otto edizioni, di cui quattro centrate da Charles Leclerc. La scuderia di Maranello vuole abbattere il tabù dell’Azerbaijan, un’impresa offerta a 2,75. Andando a guardare i singoli piloti, invece, si nota come il trionfo di Leclerc sia dato a 7,50 mentre si sale fino a 9,00 per vedere Lewis Hamilton tagliare il traguardo davanti a tutti.

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