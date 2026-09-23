Formula 1, a Baku Norris e Russell inseguono Antonelli e la Ferrari sogna la prima vittoria

Il Gran Premio di Azerbaijan, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1 che si disputa questo sabato a Baku, è sempre stata una gara molto complessa e particolare. Nessun pilota, finora, ha mai vinto per due anni di fila mentre la Ferrari, tra i top team, non è mai salita sul gradino più alto del podio nonostante, su otto edizioni, abbia centrato ben cinque pole position.

Il grande favorito per sabato è, neanche a dirlo, Kimi Antonelli che vorrebbe fare l’ennesimo “pieno” di punti conquistati nella corsa a un titolo Mondiale che lo vede dominatore assoluto. Il numero 12 della Mercedes, per gli esperti Sisal, è offerto sul gradino più alto del podio a 2,25.

Il primo antagonista di Antonelli è il campione del mondo in carica Lando Norris. L’inglese della McLaren, vincente a 4,50, va a caccia del terzo successo stagionale e, dopo aver ritrovato il feeling con la sua vettura, è pronto a prendersi lo scettro di Baku.

Il podio dei favoriti è completato dall’altro pilota Mercedes, l’inglese George Russell, primo antagonista di Kimi nella corsa al titolo mondiale che crede ancora nella rimonta iridata e, in un circuito insidioso come quello azero, è consapevole di avere l’opportunità di recuperare punti preziosi al compagno di squadra, a patto di non commettere errori. Il successo di Russell è dato a 6,00.

La Ferrari che non ha mai trionfato su questa pista, nel giro secco, si è sempre dimostrata la migliore del lotto: cinque partenze in pole position, su otto edizioni, di cui quattro centrate da Charles Leclerc. La scuderia di Maranello vuole abbattere il tabù dell’Azerbaijan, un’impresa offerta a 2,75. Andando a guardare i singoli piloti, invece, si nota come il trionfo di Leclerc sia dato a 7,50 mentre si sale fino a 9,00 per vedere Lewis Hamilton tagliare il traguardo davanti a tutti.