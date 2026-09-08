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FederlegnoArredo, Elia Vismara designato alla presidenza

L’imprenditore, al vertice di Assobagno, è stato proposto dal Consiglio generale. Sarà l’Assemblea di fine ottobre a eleggere il successore di Claudio Feltrin alla guida della Federazione

Alberto Taliani
FederlegnoArredo Elia Vismara Claudio Feltrin Assobagno
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Il Consiglio generale di FederlegnoArredo ha designato Elia Vismara, attualmente alla guida di Assobagno, come candidato alla presidenza della Federazione per il quadriennio 2026-2030, raccogliendo il testimone di Claudio Feltrin al vertice della federazione negli ultimi sei anni.

Scelta arrivata alla fine del percorso di consultazione della base associativa effettuato sul territorio a giugno e luglio dalla Commissione di designazione - composta da Nicoletta Azzi, Massimiliano Messina e Alberto Scavolini - incaricata di accompagnare il processo che condurrà all’elezione del nuovo presidente. Si apre ora la fase conclusiva dell’iter elettivo: in un successivo Consiglio generale, previsto entro la fine di settembre, il presidente designato presenterà il programma di mandato e la squadra che lo affiancherà nel prossimo quadriennio. Sarà quindi l’Assemblea di FederlegnoArredo, che si terrà il 27 ottobre a Milano ad eleggere il nuovo presidente. 

 “Accolgo con profondo senso di responsabilità la fiducia che gli associati hanno voluto accordarmi e desidero esprimere a tutti loro il mio più sincero ringraziamento - commenta Elia Vismara -. Qualora l’Assemblea di ottobre mi confermasse alla guida della Federazione, assumerei questo incarico con spirito di servizio e con l’impegno di mettere a disposizione dell’intero sistema associativo le esperienze e le competenze maturate nel corso degli anni all’interno di FederlegnoArredo. Sono al lavoro per la definizione della squadra insieme alla quale tradurre in azioni concrete le linee programmatiche e le priorità che intendo proporre per il futuro della Federazione, con l’obiettivo di valorizzare tutte le espressioni di una filiera lunga e articolata”.

Elia Vismara, classe 1971, ingegnere gestionale di Mariano Comense, è membro del consiglio di amministrazione di Vismaravetro dal 1999 e dal 2025 ricopre la carica di presidente del cda. Imprenditore appartenente a una delle famiglie storiche dell’industria italiana dell’arredo, ha sviluppato la propria attività professionale all’interno del settore del mobile e del design, maturando una consolidata esperienza associativa nel sistema FederlegnoArredo: dal 2015 al 2017 è stato membro della Giunta della Federazione; dal 2017 ad oggi fa parte del Consiglio di Presidenza di Assobagno e nel 2020 è stato eletto presidente di Assobagno, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le imprese del comparto bagno. Nel 2021 entra anche nel cda di Federlegno Arredo Eventi Spa, mentre da aprile 2025 è membro del Consiglio direttivo dell’Ente Italiano di Normazione (UNI) di cui la Federazione è socio di rappresentanza.

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