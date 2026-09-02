Fincantieri, asse con Tkms

Asse Italia-Germania per il dominio sottomarino. Fincantieri e la tedesca TKMS hanno firmato un memorandum per rafforzare la collaborazione nei sommergibili e nei sistemi subacquei. Un’intesa che punta a superare la frammentazione dell’industria europea della difesa e si inserisce nella strategia italiana di consolidamento del comparto underwater su cui il gruppo italiano punta molto: in luglio è stato varato il polo della subacquea con investimenti per 600 milioni. Nessuna fusione né acquisizione è in agenda: le due società restano indipendenti, ma preparano una piattaforma per mettere a fattor comune tecnologia, programmi, procurement e nuovi mercati. La collaborazione affonda le radici nei programmi per i sommergibili delle classi 212A e 212NFS, e ora punta a un livello molto più ampio. L’obiettivo è creare un hub dei mari e arrivare entro la fine dell’anno a costruire una cooperazione più strutturata lungo l’intera filiera subacquea. È un passaggio importante perché il dominio subacqueo sta assumendo un peso crescente nella sicurezza europea: sommergibili, droni subacquei, sistemi di sorveglianza, sensoristica e infrastrutture sottomarine sono diventati elementi centrali della nuova competizione strategica. Il messaggio lanciato dai due gruppi è chiaro: l’Europa deve ridurre la frammentazione della propria industria della difesa. Come sottolinea l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il superamento della frammentazione può diventare un percorso «concreto e pragmatico» verso una base industriale europea più integrata. Non significa però creare un unico campione europeo attraverso una fusione. La strada scelta è diversa: collaborare mantenendo l’indipendenza dei due gruppi.