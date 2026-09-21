Serie A, Inter favorita ma la Roma c’è e il Como sogna

La prima sosta della Serie A arriva dopo cinque giornate e, per tre settimane, le attenzioni saranno tutte sulla Nazionale di Roberto Mancini, impegnato nel rilancio degli Azzurri. Il campionato sta dando le prime indicazioni, tra certezze e diverse sorprese: la certezza, neanche a dirlo, è data dall’Inter visto che i Campioni d’Italia restano i grandi favoriti nella corsa scudetto. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri vincenti a 1,75 per confermarsi sul tetto d’Italia, un’impresa che, nel nostro campionato, non si verifica da sette anni.

La prima antagonista di Lautaro e compagni è la Roma che, nello scontro diretto di sabato scorso, ha dimostrato di poter dire la sua fino alla fine. I ragazzi di Gasperini guardano a un’impresa davvero storica: riportare il tricolore nella capitale, scenario offerto a 4,00, proprio nell’anno del Centenario dei giallorossi.

Il terzo incomodo, al momento, appare il Como, nonostante lo scivolone contro la sorpresa Frosinone, perché i lariani sognano di centrare il primo tricolore della loro storia e hanno tutte le carte in regola per fare l’impresa, a 9,00, andando a caccia dell’obiettivo maggiore.

Partono invece indietro e devono rincorrere tre delle grandi favorite alla vigilia del campionato: Juventus, Milan e Napoli. I bianconeri, a 12, sono a soli tre punti dal vertice ma le prime cinque giornate hanno mostrato una squadra ancora alla ricerca di una propria identità; il Diavolo, la cui vittoria della seconda stella è offerta a 16, ha alternato buone prestazioni ad altre davvero opache mentre il Napoli, fermo a sette punti e nuovamente sul gradino più alto del campionato a 20, appare, al momento, la squadra più in difficoltà. La pausa servirà a tutte per ricaricare le pile a andare all’assalto delle tre favorite.