Fincantieri e Gdf insieme per la legalità: siglato un protocollo d'intesa

Un accordo strategico per tutelare la legalità, con un focus particolare sulla prevenzione e il contrasto all’illegalità economico-finanziaria, alle frodi, alla corruzione e al lavoro irregolare. Fincantieri, gruppo leader mondiale nella costruzione di navi ad alta complessità guidato dall'amministratore delegato Pierroberto Folgiero, e la Guardia di Finanza hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare la collaborazione per la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali e delle irregolarità nel settore economico e produttivo. L’intesa prevede azioni mirate presso tutte le sedi delle unità produttive di Fincantieri, permettendo uno scambio capillare e sistematico di dati e informazioni utili per attività di prevenzione, tra la Società e gli organi territoriali della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia di firma del protocollo, presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, sono intervenuti Biagio Mazzotta, presidente di Fincantieri, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, a testimonianza dell'importanza di questa iniziativa. Tra i presenti anche Enrico Pirastru, Senior Vice President Security di Fincantieri.

L'accordo consentirà di rafforzare gli scambi di dati e notizie utili a forte valenza preventiva tra Fincantieri e gli organi territoriali della Guardia di Finanza, istituzionalizzando una collaborazione d'eccellenza e rafforzando la tutela della regolarità e della trasparenza del proprio indotto. Il parternariato, inoltre, non solo permetterà di accrescere l’efficacia delle azioni rispettive, ma faciliterà anche l’individuazione di settori e fenomeni ad alto rischio. Fincantieri, in qualità di azienda di rilevanza strategica, potrà accedere a forme avanzate di partnership pubblico-privata, fondamentali per la protezione dell'industria e della sicurezza nazionale.

La collaborazione rientra nel quadro delle azioni già intraprese da Fincantieri per garantire i più alti standard di integrità e trasparenza. In particolare, si inserisce nel contesto del Protocollo quadro nazionale di Legalità firmato con il Ministero dell’Interno. Il Gruppo triestino continua così a rafforzare il proprio impegno verso il legame tra l’impresa e la comunità, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo. "Legalità e sostenibilità - si legge in una nota di Fincantieri - non sono solo valori etici, ma leve strategiche che rafforzano le aziende potenziandone la competitività, favorendo la creazione di valore condiviso, attraendo talenti e assicurando risorse fondamentali per una crescita a lungo termine".

Inoltre, Fincantieri ha recentemente siglato un altro Protocollo di Intesa con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, finalizzato all’adozione della certificazione ASSE.CO. Questo impegno mira a garantire la regolarità contributiva e retributiva delle aziende dell’indotto navalmeccanico.

Tale certificazione è già in fase di applicazione con progetti pilota nei cantieri strategici di Monfalcone e Marghera, e punta ad elevare gli standard didel lavoro nel settore.