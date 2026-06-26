Flutter SEA, cibo e istruzione: tre giorni di volontariato per i bambini

Flutter Southern Europe & Africa (SEA), la realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars ed è leader nel settore dell’intrattenimento, ha sostenuto anche quest’anno Rise Against Hunger Italia, l’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli con una iniziativa che si è articolata in tre giornate di volontariato aziendale dedicate al confezionamento di razioni alimentari

Sono stati oltre 400 colleghi e colleghe di Sisal, Snai e PokerStars che hanno partecipato al confezionamento di più di 100.000 razioni alimentari, garantendo un anno di accesso al cibo e all’istruzione per 520 bambini e bambine nell’ambito del Progetto di Scolarizzazione e Uguaglianza di Genere promosso da Rise Against Hunger. La prima giornata di volontariato aziendale si è svolta a Montecatini Terme presso l’Ippodromo Snai Sesana lo scorso 9 giugno poi ha fatto tappa il 18 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano e si è conclusa ieri a Roma negli spazi di Cinecittà.

“Crediamo che i risultati più importanti si raggiungono insieme. Per questo siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Rise Against Hunger Italia e di coinvolgere ancora una volta i colleghi e le colleghe di Sisal, Snai e PokerStars in un'iniziativa di volontariato aziendale che trasforma l'impegno individuale in un impatto collettivo - commenta Serena Di Vita, Sustainability & Responsible Gaming Director di Flutter SEA -. Ogni razione confezionata rappresenta un gesto concreto che contribuisce a costruire opportunità, istruzione e un futuro migliore per centinaia di bambini e bambine” .

Le tre

giornate di volontariato si inseriscono nel quadro della campagna globale, che coinvolge i dipendenti del Gruppo Flutter a livello globale in iniziative di volontariato sociale e ambientale.



