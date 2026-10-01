Grana Padano DOP protagonista a Caseus 2026. A confronto 536 formaggi da 33 paesi del mondo

Oltre 200 espositori e 140 appuntamenti tra degustazioni, incontri e momenti di confronto con operatori, produttori ed esperti del comparto: sono i dati che annunciano Caseus 2026, che il 3 ed il 4 ottobre accoglierà una folla di visitatori a Piazzola del Brenta, in provincia di Padova, con 536 formaggi protagonisti dei concorsi e delle numerose iniziative in programma.

Grana Padano sarà il capofila dei 53 formaggi a denominazione d’origine protetta che lo vedono come quello più consumato nel mondo, in una serie di nuovi eventi e concorsi.

Altre novità la partecipazione Guilde Internationale des Fromagers, organizzazione presente in 33 Paesi nel mondo, che conta 9.000 iscritti e ha lo scopo di promuovere la nobiltà dei prodotti lattiero-caseari. Durante le due giornate dell’evento, guiderà il pubblico in 5 momenti di degustazione e selezionerà, inoltre, i migliori formaggi in assoluto tra quelli già premiati dalla giuria tecnica.

Significative le iniziative promosse dal Consorzio Tutela Grana Padano, con alcune novità. Domenica 4 ottobre si terrà il 1° Concorso Nazionale per Tagliatore di Formaggio Grana Padano DOP. Le qualificazioni sono previste alle 15, mentre le finali si terranno alle 17.

Inoltre, grazie al Consorzio di Tutela, Caseus ospiterà anche alcuni campioni dello sport, tra i quali la pallavolista Monica De Gennaro, in occasione dell’iniziativa “Grana Padano: il formaggio che nutre il movimento”, con numerose proposte: cooking show, talk show e degustazioni con Grana Padano DOP.

Il progetto propone un cambio di prospettiva: il Grana Padano non viene raccontato solo come prodotto da degustazione, ma come alimento quotidiano capace di dialogare con i temi del benessere e dello sport. Attraverso il coinvolgimento di figure provenienti dal mondo sportivo e della nutrizione, anche attive sui social, il racconto si apre a linguaggi più attuali e a pubblici nuovi. Il risultato è una narrazione più ampia, capace di rafforzare la percezione del prodotto e di inserirlo in un contesto contemporaneo senza snaturarne l’identità.

Ogni cooking show è costruito come un racconto a più voci. Si parte da un tema — energia, recupero, equilibrio — e lo si traduce in una preparazione concreta, pensata per essere semplice e replicabile. Ad accompagnare il progetto Marco Colognese, figura capace di unire racconto gastronomico e visione contemporanea. Così può attivare collaborazioni leggere con realtà locali legate al movimento e al benessere: palestre, associazioni sportive, gruppi di allenamento e community attive sul territorio sviluppando un tragitto che accompagna l’evento e lo estende nel tempo.

Oltre a vederlo protagonista di questa e di numerose altre iniziative, il pubblico potrà assaggiare il Grana Padano DOP nel punto/corner all’interno del Festival delle DOP, manifestazione a sua volta inserita nelle giornate di Caseus.

“L’elenco degli eventi che vedono il Grana Padano DOP protagonista è lungo e di grande interesse – commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio Grana Padano – È il segno ampio e vario di una partecipazione che promuove la conoscenza del prodotto sotto tanti aspetti e la valorizzazione del formaggio. Sono proposte unite da un filo comune: il Grana Padano DOP fa stare bene, nella sostenibilità, nell’educazione nutrizionale, nelle ricette, nel gusto pronto da cogliere, nella solidarietà e nell’impegno dello sport e in tutte le attività che la fantasia della sua filiera e di chi lo ama saprà creare”.