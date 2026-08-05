Il caro cherosene dimezza l'utile di Lufthansa

«Un anno di rinascita». Questa era la visione per il 2026 di Lufthansa, eppure le tensioni in Medioriente avevano in serbo piani ben diversi.

A prima vista il trimestre sembra positivo: il fatturato è in crescita dell’8%, superando gli 11 miliardi, ma è impossibile negare che il sovracosto del cherosene ha più che dimezzato l’utile, che è crollato a 383 milioni (-56% rispetto ai dati al 30 giugno 2025). Anche dietro al dato di crescita dei ricavi, però, si nasconde una scure diretta ai passeggeri: prezzi dei biglietti più alti e meno capacità di trasporto. Tutti aumenti che non sono bastati a compensare il buco delle rotte cancellate e degli scioperi, che hanno accompagnato Lufthansa da febbraio ad aprile.

Un trimestre a dir poco «impegnativo, segnato ancora una volta da molteplici crisi geopolitiche e incertezze» come sottolineato dal presidente e ad Carsten Spohr (in foto). Anche guardando al futuro, le «incertezze rimangono elevate» e quindi, nonostante una domanda intatta e l’ottimizzazione della rete, Lufthansa è stata costretta a rivedere le stime. Inizialmente prevedeva di crescere fino al 2% rispetto a 1,96 miliardi del 2025, mentre ora si attende un Ebit tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro.

Diversa è invece la visione del gruppo sull’integrazione di Ita Airways. «Diciotto mesi fa, nel gennaio 2025, avevamo promesso ai nostri azionisti e ai nostri clienti che l’integrazione di Ita Airways sarebbe stata la più rapida nella storia della nostra compagnia», ha affermato Spohr. «Diciotto mesi dopo, sono orgoglioso di poter dire che abbiamo mantenuto la promessa». «Per i nostri passeggeri, Ita Airways è ormai saldamente affermata come quinta compagnia aerea di rete del gruppo Lufthansa», ha aggiunto l’ad. A giugno, in linea con il piano originale, la società aerea tedesca ha esercitato l’opzione per acquistare un ulteriore 49% di Ita Airways, prevedendo che l’operazione si concluderà entro l’inizio del 2027. A quel punto Lufthansa salirà dal 41% al 90% del vecchio gruppo di bandiera italiano.

La Borsa non ha reagito bene ai risultati, il titolo Lufthansa ieri è arrivato a perdere l’11% sul Dax, prima di chiudere in calo dell’8,2% a 8,47 euro.