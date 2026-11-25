Prosegue e promette grande spettacolo la terza stagione del Grand Slam Padel Tour, il circuito che riunisce sui campi di padel alcune delle più conosciute Legends del calcio italiano e internazionale e una community di appassionati sempre più ampia. Dopo il successo della prima tappa di Como, il tour farà nuovamente tappa in Italia il 2 e 3 dicembre al circolo Padel&Fit di Latina, con PokerStarsNews nel ruolo di Presenting Partner.

A inaugurare la nuova stagione con una vittoria sono stati Fernando Llorente e Valerio Anastasi che si sono aggiudicati la prima tappa, risultato che accompagna il ritorno del circuito a Latina, dove saranno numerosi i protagonisti del calcio che scenderanno in campo. Legends al centro di una giornata interamente dedicata al padel, alla competizione e all’intrattenimento che prevede sfide e attività speciali pensate per mettere alla prova abilità tecniche e precisione, ma anche strategia, utilizzando gli strumenti di allenamento professionali di Padel Training Solutions.

A presentare e condurre dal vivo la manifestazione sarà Alessandro Lupi, giornalista e voce di riferimento di Sky Sport per il padel. Il racconto della tappa sarà inoltre sostenuto dalla partecipazione della community di Quelli del Padel, che contribuirà alla realizzazione e alla diffusione di contenuti dedicati: interviste, momenti esclusivi e interazioni con i protagonisti del circuito. A partire dalla tappa di Latina, lo sviluppo delle partnership aziendali potrà contare sul supporto di 2Watch Group, entertainment company che contribuisce a integrare i valori dei brand coinvolti tramite creatività e strategia.

Tra le prossime tappe del circuito, già in calendario Lugano, per il 12 e 13 gennaio 2027 che sarà seguita da quelle di Roma, Malta e Montecarlo. La stagione terminerà con il Master Final di Napoli a giugno. Date, tappe e calendario completo saranno annunciati sui canali ufficiali del Grand Slam Padel Tour, il sito ufficiale e i profili social Facebook, Instagram, TikTok e Youtube.