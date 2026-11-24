“Un servizio più veloce non è necessariamente un servizio migliore. Nei Caf il tempo risparmiato grazie all’IA deve diventare più ascolto e più assistenza nei casi complessi. Non possiamo chiedere alle persone di diventare esperte digitali per esercitare un diritto, né ai giovani di avere esperienza senza offrire loro la possibilità di acquisirla”.

Lo ha dichiarato Francesco Maria Gennaro, responsabile Uil per l’IA, intervenendo nella tarda serata di ieri alla tavola rotonda «Intelligenza artificiale e servizi alle persone» organizzata dal Caf Uil. Al confronto, moderato dalla giornalista Rai Maria Soave, hanno partecipato Valeria Falce (Università Europea di Roma), Mario Nobile (direttore generale AgID), Daniele Nardi (Sapienza), Federica Russo (Università di Utrecht) e Federico Sartore (Fondazione Icaro Ets). Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha concluso i lavori.

“Dove sono in gioco diritti e reddito, la responsabilità umana deve restare effettiva. Chi si rivolge a uno sportello per avere un servizio deve poter riconoscere quando interagisce con un sistema automatico e trovare un operatore quando ne ha bisogno. Lo conferma il caso Klarna – ha precisato Gennaro – tornata a reclutare operatori dopo aver puntato sull’assistenza automatizzata”.

“Va analizzato anche l’impatto dell’IA sul lavoro a livello globale. Microsoft, ad esempio, mentre prevede circa 170 miliardi di dollari di investimenti nel 2026, ha offerto l’uscita volontaria a 60mila dipendenti su 223mila. Al contempo – ha ricordato Gennaro – i dati Adp-Stanford della scorsa settimana segnano negli Usa un calo annuo del 4,2% dell’occupazione dei 22-25enni nelle professioni più esposte all’IA. È un segnale, non ancora una prova, ma il rischio non è solo il posto che scompare, quanto l’assunzione che non arriva. L’Europa e l’Italia – ha sottolineato Gennaro – non possono pensare di essere immuni da questi processi”.

“Le regole ci sono e vanno nella giusta direzione, ma da sole non bastano. Sarà decisiva la contrattazione, per anticipare il cambiamento e garantire formazione. Le norme fissano i principi, la contrattazione deve portarli nei luoghi di lavoro. Il metro dell’innovazione è uno – ha concluso Gennaro –: non solo processi più rapidi, ma persone meglio assistite e opportunità che restano aperte”.