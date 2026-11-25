Il 3 agosto del 2016 Elon Musk era stato chiaro: non ci sarà una fusione tra SpaceX e Tesla, «non esistono legami abbastanza stretti da giustificarla». E invece, dieci anni dopo, i legami tra le due sono più forti che mai e la fusione diventa la prima scelta del magnate.

È difficile però parlare di una novità assoluta, è dalla quotazione di SpaceX a giugno e dalla svolta legata all’intelligenza artificiale di Tesla che si sente aria di fusione e, secondo un’indiscrezione del Financial Times, le trattative sono iniziate. Cinque dirigenti esecutivi dei due gruppi, per essere precisi due della società dedicata ai lanci spaziali e tre a quella automotive (Roelof Botha e Randy Glein di SpaceX e Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung di Tesla) sono al lavoro su quella che potrebbe essere la fusione più grande di sempre, varrebbe infatti 3.500 miliardi di dollari.

Tutti profili selezionai sono di esperti, legati da una lunga relazione professionale con Musk, e si trovano ad affrontare al difficile compito di definire come due vaste aziende possano essere unite, conquistare gli azionisti e proteggersi dal rischio che si ripetano le cause legali che hanno accompagnato alcune precedenti operazioni proposte dal magnate. La creazione di comitati speciali è una prassi standard per le operazioni in cui sussistono conflitti di interesse, ma il processo SpaceX-Tesla è unico nel suo genere, poiché entrambe le parti condividono lo stesso amministratore delegato, che è anche l’uomo più ricco del mondo. Sono già stati ingaggiati anche grandi consulenti, come Morgan Stanley e Goldman Sachs per SpaceX ed Evercore per Tesla, che dovranno mettere a punto i modelli finanziari che costituiranno la base delle loro posizioni negoziali in una fusione interamente in azioni. Il primo passo sarà capire quali parti del conglomerato si sovrapporebbero, come i modelli di intelligenza artificiale, le attività di progettazione di chip e i data center, individuando anche sinergie complementari che potrebbero includere razzi, robotica e pannelli solari.

Sembra però che la parola finale sarà di Musk e che, come in suo stile, lo farà in fretta. In quest’ottica non sorprenderebbe se si vedessero i primi risultati già entro la fine di quest’anno. Il 3 dicembre ci sarà l’incontro annuale di Tesla e sicuramente la fusione sarà argomento di discussione, anche perché Musk controlla solo il 20% della società e per vincere dovrà ricevere almeno il 50% più uno dei voti.