Troppo grandi per fallire, troppo potenti per essere licenziati: in soli quattro anni - la presentazione di Chatgpt è del 30 novembre 2022 - le società AI hanno preso il sopravvento sullo sviluppo industriale, sull’andamento dei mercati mondiali, sulla geopolitica. E i loro top manager sono diventati intoccabili. Ma è proprio questo l’elemento che le rende particolarmente vulnerabili: sono estremamente legate ai loro fondatori, proprietari o top manager. Anzi, difficilmente separabili da essi, almeno fino ad oggi.

Il caso del ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia dopo 12 giorni dalla defenestrazione è emblematico. non solo della sua leadership in azienda ma anche della conoscenza di tanti segreti tecnologici, commerciali e politici. Basti pensare ai rapporti con l’amministrazione Trump e alla delicatissima questione delle autorizzazioni, prima concesse e dopo la sua uscita revocate, a vendere i sofisticati chip per la AI alla Cina.

Non a caso ieri il presidente Usa ha salutato il reincarico su Truth come una «decisione giusta e appropriata per garantire il successo e la prosperità dell’azienda e dell’economia americana». Per rimangiarsi licenziamento, il cda ha dovuto ammettere di avere ricevuto «input da alti livelli del governo degli Stati Uniti e, basandosi su queste informazioni, è fiducioso che il reintegro di Huang non comporti rischi per la sicurezza nazionale», nonostante la relazione con una sospetta spia cinese e anche con una manager di Nvidia, fatto contrario a ogni codice aziendale.

Il problema è che queste aziende, pur avendo strutture enormi, non sempre hanno una successione strutturata. E quando si perde improvvisamente il leader carismatico, il titolo sprofonda perché gli investitori si trovano senza una strategia riconoscibile e i board scoprono che sostituirlo è molto più complicato che licenziarlo.

Era già successo a Sam Altman, licenziato nel 2023 e richiamato in sella dopo appena una settimana a furor di dipendenti e investitori. Qualcosa di simile era accaduto con Steve Jobs, allontanato da Apple e poi richiamato anni dopo, quando la società era entrata in una crisi profonda. Ma che cosa accadrebbe se, per esempio, dall’oggi al domani Elon Musk decidesse di mollare la guida delle sue aziende?

Musk, Altman, Amodei, Huang sono i nuovi oligarchi del tech, che concentrano su di sé visione industriale, potere finanziario, relazioni politiche, ruolo geopolitico. Sono legati a stretto filo all’amministrazione americana per poter operare senza ostacoli legali ma di essi Washington ha a sua volta bisogno, in quanto indispensabili per la competizione con la Cina e la sicurezza nazionale.

È un rapporto di reciproca dipendenza che dimostra come le regole di governance valgano fino a un certo punto in aziende che si identificano con il loro fondatore e gli interessi strategici nazionali, e dai quali dipende l’intera Wall Street e, a catena, i finanziamenti per la AI. Non basta un’amante a fermare il treno in corsa.