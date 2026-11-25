«C’è l’intenzione di prorogare» il price cap sui carburanti «fino alla fine dell’anno». Lo ha detto ieri l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi (in foto), a un evento di Forza Italia organizzato alla Camera dei deputati. La decisione è figlia di una situazione complicata in Medio Oriente: «Il problema di Hormuz non è finito perché ci sono attacchi alle navi ogni giorno» e «le tasse, i noli, le assicurazioni sono altissime». Per condurre una petroliera dal Golfo fino in Europa c’è un «aggravio sui 25-30 dollari» al barile. Questo in parte spiega perché a fronte di un prezzo del Brent sceso a 87 dollari - ai livelli di ottobre 2023, quando il diesel costava 1,86 euro al litro - non sia corrisposta una discesa dei prezzi dei carburanti, che ieri mattina erano intorno ai 2,20 euro al litro per il gasolio e a 1,94 per la benzina. Anche le quotazioni internazionali del gasolio raffinato, rilevate da Platts, sono scese del 19% nell’ultimo mese, con effetti ancora minimi sui prezzi alla pompa. «Il recupero sarà lungo», spiega ancora Descalzi, «perché ci sono stati dei danni, in Qatar ma anche ad Abu Dhabi, in Oman, in Kuwait, ci sarà un periodo transitorio di almeno un anno, un anno e mezzo per recuperare dal punto di vista strutturale». In ballo c’è anche un tema di fiducia: i bombardamenti alle raffinerie russe e agli impianti dei Paesi del Golfo alimentano i timori di una scarsità di carburanti, contribuendo a mantenere elevati i margini di raffinazione. La Banca centrale europea ha rilevato di recente che sul gasolio i margini sono triplicati rispetto ai livelli precedenti alla guerra in Medio Oriente. Secondo Reuters, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP e TotalEnergies hanno realizzato complessivamente 56 miliardi di dollari di profitti nel solo terzo trimestre del 2026, grazie al rincaro degli idrocarburi, ai margini di raffinazione e alle attività di trading. Il nodo è anche quello della capacità di raffinazione: un problema evidente in Europa, dove scarseggiano gli impianti per trasformare il petrolio in benzina o diesel, ma che si è aggravato anche all’estero con la distruzione delle infrastrutture. «C’è una scarsità di raffinerie», continua l’ad di Eni, «e per la prima volta l’Europa si è seduta a un tavolo qualche settimana fa e ha detto dobbiamo rivedere la possibilità d’investire nelle raffinerie tradizionali in Europa. Secondo me è troppo tardi». Le criticità, tuttavia, non sono solo sui carburanti. A pesare sul mercato del Gnl (gas naturale liquefatto), oltre al blocco dello Stretto di Hormuz, sarà lo stop dal primo gennaio alle importazioni europee di Gnl russo. Per Descalzi «sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi perché si riduce l’offerta drasticamente e difficilmente altre aree, a meno che il Qatar non possa riaprirsi completamente, potranno dare un contributo. Quindi, ci sarà minore offerta e i prezzi saranno più alti». Il tutto in una situazione nella quale gli stoccaggi di gas sono a livelli bassi in molti Paesi europei, con l’Italia a fare eccezione. «Se c’è un inverno mite, questo impatto sarà inferiore», ma se l’inverno sarà rigido, «20 miliardi di metri cubi all’anno che spariscono dall’Europa senza la possibilità di avere un recupero possono creare dei problemi».