Ilva, Danieli e Metinvest salgono a bordo

L'ex Ilva riparte (un'altra volta) da un nuovo piano. A metterlo a punto sarà quello che oggi è un tavolo tecnico e domani potrebbe trasformarsi in una cordata. Dopo settimane di interlocuzioni, il concerto anticipato dal Giornale diventa realtà e prende forma intorno a tre nomi certi Flacks, Danieli e Metinvest.

«Flacks Group annuncia la costituzione di un tavolo tecnico incaricato di aggiornare il piano industriale di Acciaierie d'Italia (ex Ilva), con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il tavolo opererà con finalità esclusivamente tecniche e industriali e avrà il compito di mettere a disposizione dei commissari straordinari, del Governo e degli istituti finanziari gli elementi necessari per una valutazione completa, trasparente e documentata delle prospettive industriali dell'azienda». Insomma una sorta di road map per il rilancio che vede coinvolti Cesare Sassi, senior advisor di Flacks Group, nonché professionisti ed esperti con una lunga esperienza nel settore siderurgico, tra cui Luca Villa, amministratore delegato di Metinvest Adria, Alberto Perin, plant sales director & chief marketing officer di Danieli, e Peter Kamarás, senior advisor per il settore Metals & Mining di Flacks Group. Ulteriori specialisti industriali, ambientali, energetici e finanziari potranno essere coinvolti nel corso dei lavori. Secondo il comunicato di Flacks, «il tavolo tecnico effettuerà un esame approfondito della situazione industriale, operativa, finanziaria, ambientale e normativa di Acciaierie d'Italia, individuando le modalità attraverso cui i partner industriali potranno contribuire concretamente all'attuazione del piano di rilancio e al raggiungimento degli obiettivi produttivi, occupazionali e ambientali del sito». Oltre agli americani, anche gli altri partner avranno dunque un ruolo concreto e il primo appuntamento in agenda è per il 16 giugno.

«L'obiettivo è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato che definisca con chiarezza i contributi industriali dei partner, il percorso di decarbonizzazione, le misure di miglioramento ambientale, il cronoprogramma degli investimenti, il potenziale di crescita produttiva e occupazionale del sito e le relative responsabilità operative. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità industriale e finanziaria del progetto, con l'obiettivo di fornire un quadro chiaro, verificabile e coerente con gli obiettivi di sviluppo dell'azienda, così da supportare le valutazioni dei soggetti finanziatori e delle istituzioni coinvolte». Un aspetto non secondario quello dei finanziamenti che dovranno essere sollecitati proprio alla luce del nuovo progetto e a supporto delle intenzioni del gruppo a stelle e strisce. Una volta definito il piano il governo dovrebbe passare all'assegnazione dell'ex Ilva a una newco probabilmente composta da almeno queste tre anime. Sullo sfondo resta un altro player, il gruppo Marcegaglia, che al momento guarda il dossier a distanza, ma avrebbe garantito la partecipazione di un proprio tecnico al tavolo. «L'obiettivo comune rimane quello di assicurare il futuro produttivo di Acciaierie d'Italia, salvaguardando i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze professionali costruito in decenni di attività industriale, garantendo la piena attuazione del percorso di decarbonizzazione e l'autonomia industriale della siderurgia italiana», conclude la nota di Flacks.

Sullo sfondo resta la questione tempo,

i sindacati sono in pressing e le risorse economiche a disposizione tutt'altro che infinite: sarebbero sufficienti solo fino a fine mese i 149 milioni arrivati sulla base dell'ultimo decreto convertito in legge a gennaio.