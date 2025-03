Italgas e Grdf insieme per le reti gas. Focus su sostenibilità e digitalizzazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Si apre la fase due della collaborazione tra Italgas e Gaz Réseau Distribution France (Grdf) per l’innovazione, la digitalizzazione e la sostenibilità delle reti di distribuzione del gas.

Le due aziende - che compiono così un ulteriore passo avanti nella direzione della net zero economy - hanno rinnovato, presso l’ambasciata d’Italia in Francia, il memorandum of understanding (MoU) sottoscritto nel 2019. L’accordo - firmato da Paolo Gallo, ad di Italgas, e Laurence PoirierDietz, ad di Grdf, alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro - si concentrerà sulla condivisione di conoscenze e scambi di nuove competenze, best practices e tecnologie per accelerare l'integrazione di biometano, idrogeno e gas rinnovabili. E un focus specifico sarà dedicato alla digitalizzazione del network,.

"Con questa collaborazione puntiamo a rafforzare la condivisione di competenze e tecnologie, accelerando il percorso di innovazione per garantire alle comunità alle imprese servite, energia a costi accessibili, affidabile e che salvaguardi l'ambiente", sottolinea l'ad di Italgas.

In particolare, sono tre le aree chiave dell’intesa. La prima, decarbonizzazione e gas rinnovabili , metterà a fattor comune i rispettivi know-how e le esperienze nell'utilizzo di biometano, idrogeno e metano sintetico, sviluppando soluzioni innovative per facilitare l'adozione di green gas. La seconda, digitalizzazione della rete, riguarderà la condivisione di modelli e tecnologie con l'obiettivo di ottimizzare la gestione da remoto. E la terza, evoluzione dell'uso del gas, sarà un’analisi delle nuove applicazioni per il gas all'interno di sistemi energetici integrati.

“Sono proprio le forme di cooperazione come il partenariato tra Italgas e Grdf che permettono al già

eccellente rapporto bilaterale tra Italia e Francia di consolidarsi ulteriormente secondo lo spirito del Trattato del Quirinale che lega Roma e Parigi", ha concluso l'Ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro.