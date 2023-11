Iveco e una transizione a tutto volume

“Un miliardo di euro di investimento, il più importante di sempre per Iveco, il rinnovo di tutta la gamma, un nuovo motore rivoluzionario multifuel e un nuovo logo color blu energy. Rimanendo fedeli alla nostra natura di 'umili combattenti e audaci creatori', iniziamo da qui il nostro futuro”. Le parole di Luca Sra, presidente Truck Business Unit di Iveco Group, hanno acceso la platea di 1500 giornalisti e dealers all’evento mondiale Be the chance Full range 2024 Launch a Barcellona e hanno suggellato, nella scenografia hollywoodiana della Fira Gran Via, la strategia del brand italiano.

È Gerrit Marx, Ceo di Iveco, a spiegare nei dettagli a pochi giornalisti italiani la strategia 2024 mondiale del brand che punta a un ecosistema di mobilità partendo dal nuovo motore Cursor 13 con un’architettura multicarburante, adatto per diesel, natural gas e predisposto per idrogeno. “Sarà montato sul camion pesante S-Way ModelYear 24 ed è una novità rivoluzionaria da quando il motore Cursor è stato introdotto sul mercato negli anni '90. Il nuovo S-Way offre un risparmio di carburante fino al 10% in diesel e gas e, se alimentato con gas naturale bioliquefatto, può eliminare completamente le emissioni di CO2”.

Non è l’unica novità per Iveco che punta su un mix di motorizzazioni elettriche, con il lancio dell’eDaily, versione elettrica a batteria del Daily, con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo urbano reale e che con 20 minuti di ricarica rapida raggiunge i 100 km, e di S-eWay, primo camion pesante green sin dalla nascita, e con un software prodotto da Iveco, con un'autonomia fino a 500 km a pieno carico e in normali condizioni operative, e che permette l'80% di ricarica in 90 minuti a 350kW di ricarica rapida, ma non soltanto a zero emissioni. “Puntando tutto sull’elettrico il rischio è che si passi da una dipendenza dai paesi produttori di petrolio a quella dai paesi produttori di componenti per le batterie”, ha spiegato Marx che ha anche confermato la policy dei dividendi: nel 2024 Iveco, al suo secondo anno da società indipendente, distribuirà il primo sui risultati del 2023.

Camion in tutti i format che hanno come trait d'union la connettività che trasforma i camion in smartphone su ruote: "È una caratteristica che ora è standard su tutti i modelli e le versioni della nuova gamma e che consente il monitoraggio e la gestione della flotta in tempo reale. Oggi sono connessi circa 100.000 veicoli Iveco, e l'ambizione della compagnia è raggiungere il mezzo milione entro il 2030", ha affermato Marx. "Inoltre Iveco offre un portafoglio di servizi telematici basati su algoritmi di Intelligenza Artificiale, come funzionalità predittiva, stile di guida, ottimizzazione del percorso, stile per migliorare le attività dei clienti. Questi servizi possono aggiungere anche ulteriore 4% di efficienza a un mezzo".

Però Iveco continuerà a viaggiare soltanto in Borsa e sulle strade del mondo anche a ritmo di heavy metal: “Siamo partner delle leggende del rock Metallica nel tour europeo 2024 del loro M72 World Tour che il 29 maggio farà tappa a Milano”, ha anticipato Marx. “Camion elettrici e a gas naturale accompagneranno la band nelle varie tappe e minibus elettrici e a gas serviranno da navetta durante i concerti”. Una transizione a tutto volume.