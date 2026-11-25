Un nuovo approccio educativo per le scuole ma, a volte, anche un’occasione di rinascita per chi ha smarrito la propria strada. E’ il paradigma di Bravo! di Maestri d’Arte. Ideato dalla Fondazione Culturale PENSARE oltre, l’iniziativa ha permesso di introdurre nelle scuole italiane un nuovo modo di affrontare l’istruzione e l’apprendimento attraverso il “Fare bene per Fare il bello”.

Un’esperienza significativa e di grande impatto, che ha entusiasmato docenti e alunni che, grazie a questa nuova filosofia educativa possono conoscere storia, geografia, matematica e lettere «a bottega» come in un moderno Rinascimento, attraverso mestieri d’Arte quali liuteria, oreficeria, pelletteria, tradizioni di eccellenza che hanno reso il nostro made in Italy simbolo di stile e bellezza in tutto il mondo.

La Fondazione, presieduta dal Cav. Elisabetta Armiato, già étoile de La Scala di Milano, per i suoi 20 anni di attività, ha dato vita ad un grande evento presso il Principe di Savoia di Milano. Un «Gala Experience» che ha visto protagonisti i rappresentanti del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale italiano, riuniti nel riaffermare l’importanza fondamentale di un’educazione e formazione di qualità per le nuove generazioni, la civiltà di domani.

La serata, condotta dalla giornalista Rai Lisa Marzoli, è stata anche l’occasione per consegnare i Bravo! Award 2026 a quanti si sono distinti per l’impegno a favore della formazione giovanile. Premiati con il “Bravo! Award, ideato dal Direttore creativo Ilaria Mambretti insieme a Seguso Vetri d’Arte di Murano, per Creare il Futuro” i rappresentanti di Fila Giotto, Kyminasi Technology, Unitec International, Econ-test. Premiato anche Elia Bonacina, CEO di Bonacina 1889 per il suo “Coraggio di Essere Bravo”, infanzia da ragazzo etichettato come “difficile” che ha smentito tutti, mostrando il suo eccezionale talento e la sua personale “visione”, con la quale ha decuplicato in pochi anni il fatturato dell’azienda di famiglia.

Premio “Il Coraggio di essere Bravo!” anche a Ciro Vitiello, giovane detenuto del carcere di Secondigliano che, grazie ai Maestri artigiani di Alta Sartoria e Alberghiero, avrà una seconda chance per trasformare il proprio destino. A 27 anni, un’adolescenza di sogni infranti e compagnie sbagliate alle spalle, Ciro ha scelto di riprendere in mano la propria vita, imparare un mestiere e prepararsi al meglio all’uscita dal carcere. Per lui, sul palco, il saluto video del noto chef Filippo La Mantia, che l’esperienza del carcere l’ha vissuta suo malgrado per uno scambio di persona e che ha voluto dedicargli un messaggio speciale di encomio e incoraggiamento per il futuro.

A consegnare i premi, i rappresentanti degli Enti partner del progetto nelle scuole: Michele Giovanardi (vice presidente Apa Confartigianato), Alessandra De Nitto (Dir. Editoriale Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte), Antonio Carlo Monzino (Presidente dell’omonima Fondazione) e Marco D’Angelo (Dir. Gen. della Fondazione per la Scuola Italiana).

Nato dal Protocollo di Intesa triennale siglato tra la Fondazione e il Ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, il progetto delle Botteghe di Bravo! di Maestri d’Arte ha preso ufficialmente il via a dicembre 2025, entrando di fatto nel piano curricolare delle scuole italiane per gli alunni della primaria e secondaria di primo grado. Un approccio educativo e formativo innovativo per cambiare il volto dell’educazione, introducendo un apprendimento da protagonista che valorizza i talenti individuali nel rispetto dei tempi e dei modi di ciascun bambino. “I ragazzi hanno fame di conoscere e Fare, di capire attraverso azioni pratiche e visibili, di imparare a creare con le mani – spiega la Presidente Armiato - e Bravo! di Maestri d’Arte risponde a queste esigenze, generando inoltre vere competenze che in futuro potrebbero essere ottime opportunità professionali”. Nel comitato scientifico che supervisiona il progetto, filosofi pedagogisti, artisti, artigiani imprenditori, ricercatori, medici e umanisti, che seguiranno con un diario didattico gli obiettivi e i successi raggiunti dalle classi partecipanti. Due gli autori del Paradigma e formatori: le Prof.sse Gabriella Landini Saba e Luisa Piarulli, insieme a direttori artistici, musicali e Tutor del progetto i Maestri Maurizia Luceri e Silvia Leggio.