Formare le competenze necessarie a un sistema elettrico in piena trasformazione. È questo l’obiettivo del PoliTech Lab, che ha appena avviato la sua seconda edizione. Si tratta del Master universitario di II livello «Innovazione nei Sistemi Elettrici per l’Energia», promosso da Terna insieme ai Politecnici di Bari, Milano e Torino. Il percorso, sviluppato nell’ambito della Rete Politecnica di Alta Competenza, mette insieme il contributo scientifico e didattico dei tre atenei e il patrimonio di conoscenze tecniche del gestore della rete di trasmissione nazionale.

Le candidature sono state 362, il 39% in più rispetto allo scorso anno, per 45 posti disponibili. Al termine della selezione sono stati ammessi 15 partecipanti per ciascun Politecnico, provenienti da percorsi di laurea a indirizzo ingegneristico.

All’inaugurazione, ieri a Roma, erano presenti l’amministratore delegato e direttore generale di Terna, Pasqualino Monti, il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, la prorettrice del Politecnico di Milano, Isabella Nova, e il direttore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, Alberto Tenconi. Per Monti la seconda edizione «conferma il valore della collaborazione tra Terna e il mondo accademico per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare la crescente complessità del sistema elettrico». La formazione, ha aggiunto, «è parte integrante della nostra strategia industriale, una componente essenziale della capacità di Terna di guardare avanti e prepararsi ai cambiamenti». E ancora: «La disponibilità di competenze specialistiche sarà sempre più determinante per accompagnare gli investimenti e l’innovazione necessari all’evoluzione della rete elettrica». Da qui la conclusione: «Investire sulla formazione significa investire sulla capacità del Paese di affrontare con competenza le sfide energetiche dei prossimi anni e costruire oggi le professionalità che contribuiranno alla sicurezza e allo sviluppo del sistema elettrico».

Il PoliTech Lab è anche la prima collaborazione formativa istituzionalizzata tra i tre Politecnici, che al termine del corso rilasceranno un diploma congiunto. In aula si alterneranno docenti universitari e la Faculty Terna, composta da professionisti ed esperti del Gruppo. Il programma spazia dalla modellizzazione delle reti alla sicurezza e alla stabilità del sistema elettrico, dalle tecniche avanzate di ottimizzazione alla progettazione degli impianti ad alta tensione, fino all’elettronica di potenza e all’impiego di macchinari innovativi. Moduli specifici sono dedicati all’asset management, all’affidabilità degli impianti, alla manutenzione, alla data analysis e al project management.

Ampio spazio è riservato anche al quadro normativo italiano ed europeo in cui operano i Transmission System Operator, al funzionamento e all’evoluzione dei mercati elettrici e alle metodologie di analisi e modellizzazione a supporto del dispacciamento, del bilanciamento e della gestione ottimale delle risorse. L’obiettivo è dare a studentesse e studenti una conoscenza ampia del sistema e delle principali direttrici di innovazione.

Il Master prevede un impegno complessivo di 1.500 ore e consente di conseguire 60 crediti formativi. Con il titolo i partecipanti potranno proseguire il proprio percorso professionale all’interno del Gruppo Terna.