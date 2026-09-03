Milano Linate ottiene l’Airport Service Quality Award

Milano Linate ha ricevuto il prestigioso Airport Service Quality Customer Experience Award 2025, assegnato da Airports Council International World, l’associazione internazionale che rappresenta gli aeroporti nel mondo. Lo scalo gestito da Sea si è classificato tra i migliori aeroporti europei del 2025 nella categoria 5-15 milioni di passeggeri, sulla base del giudizio complessivo espresso dai viaggiatori.

Milano Linate, che si conferma così tra gli aeroporti più apprezzati d’Europa, ha anche conquistando tre importanti riconoscimenti: Best Airport at Departures, nella sua categoria; Most Dedicated Staff in Europe; Easiest Airport Journey in Europe.

Riconoscimenti che testimoniano l’apprezzamento dei passeggeri per la qualità complessiva dell’esperienza offerta dallo scalo, la professionalità e la disponibilità delle persone che vi lavorano e l’efficienza di un percorso aeroportuale progettato per essere semplice, intuitivo e fluido.

A questi risultati si aggiunge il Livello 4 dell’ACI Airport Customer Experience Accreditation, attestato che sancisce la maturità dell’approccio alla customer experience e la capacità di trasformare la voce dei passeggeri in azioni concrete di miglioramento della loro esperienza. L’Airport Service Quality è infatti il programma internazionale di ACI World che misura la qualità percepita e la soddisfazione dei passeggeri rispetto ai servizi offerti attraverso rilevazioni effettuate durante tutto l’anno secondo una metodologia standard a livello internazionale i cui risultati sono elaborati da ACI World.

L’edizione 2025 ha raccolto le valutazioni di oltre 700mila passeggeri in quasi 400 aeroporti nel mondo. I riconoscimenti confermano l’efficacia del percorso di trasformazione intrapreso da Milano Linate negli ultimi anni e l’impegno quotidiano di tutta la comunità aeroportuale nel mettere il passeggero al centro, attraverso qualità, comfort, semplicità e innovazione.