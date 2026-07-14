Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico, alleanza per sostenibilità e sviluppo

Il Campus Bio-Medico e il Municipio Roma IX, nel corso di un evento che si è tenuto presso il campus universitario di Trigoria, hanno rinnovato il Protocollo di intesa “Alleanza per la sostenibilità integrale 2026-2029”, con l’obiettivo di proseguire la collaborazione in iniziative con finalità di interesse generale e benefici sociali in favore di giovani, anziani, bambini e cittadini del territorio. In particolare, potranno essere avviate nuove iniziative di promozione e formazione sui corretti stili di vita, prevenzione sanitaria, divulgazione scientifica e STEM, volontariato e solidarietà, sensibilizzazione sulle attività di ricerca e assistenza del Campus Bio-Medico, tutela ambientale ed ecologia, promozione dello sport e della salute, oltre che progetti per la mobilità sostenibile.

L’obiettivo comune è favorire nuovi progetti rivolti all’ecologia umana e alla sostenibilità integrale, all’inclusione sociale, alla tutela e valorizzazione ambientale, all’integrazione e dialogo intergenerazionale, il tutto in ottica di alleanza pubblico–privata. Come è emerso anche dal Rapporto sociale “Trigoria e il Campus Bio-Medico di Roma”, realizzato nel 2025 dal Campus e donato al Municipio IX, è fondamentale ascoltare la voce dei cittadini per orientare le scelte istituzionali. Trigoria è un quartiere con grandi potenzialità e una comunità che chiede più servizi, spazi di socialità e una migliore infrastruttura di connessione con il centro città. In tale contesto, la ricerca ha indicato che la collaborazione tra Municipio IX e Campus Bio-Medico rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo locale.

Le iniziative del Campus Bio-Medico

Tra le recenti iniziative del Campus Bio-Medico divenute operative c’è la Farmacia del Campus Bio-Medico, inaugurata nel 2024 all’interno della piazza del Policlinico, che ha dato vita al progetto Social Card, in partenariato con il Municipio IX a sostegno di cittadini e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica e povertà infantile residenti nel Municipio. Attiva da marzo 2025, l’iniziativa è frutto della collaborazione con l’Ufficio Welfare di Accesso ai Servizi Sociali e Socio Sanitari del Municipio IX e prevede l’emissione di voucher per cittadini e famiglie fragili. Nel 2026, nell’ambito del programma di sviluppo al 2045 “Social Green Masterplan”, il Campus Bio-Medico ha inaugurato l’Agri Research and Teaching Center: un’infrastruttura multifunzionale dedicata alla ricerca e all’innovazione agritech (2.000 mq di aree dedicate a colture sperimentali acquaponiche, idroponiche e in camere fitotroniche) che declina ricerca e didattica innovative nell’ambito dell’agricoltura, delle tecnologie digitali e della salute, aperta ai giovani e alle scuole del territorio per progetti di inclusione, formazione e orientamento.

Didattica e Simulation Center

A margine della firma del Protocollo, si è svolta una visita guidata del Simulation Center del Campus Bio-Medico (all’interno dell’edificio per la didattica Cubo), di ultima generazione, unico in Italia, di oltre 400 mq e dotato di ambienti modulabili a seconda delle specifiche necessità didattiche, board multifunzionali per ospitare una sala rianimazione, una sala chirurgica ma anche un ambulatorio di degenza, una sala immersiva multisensoriale e i simulatori, ossia modelli umani per l’addestramento clinico, nonché per la valutazione di dispositivi e procedure. Si tratta di una struttura all’avanguardia che integra tecnologie avanzate tra robotica e IA.

Il nuovo servizio ClicBus di Trigoria e la forza delle periferie

La firma del Protocollo di intesa è stata anche l’occasione per condividere prospettive e riflessioni sul futuro delle periferie urbane, tema al centro della recente audizione del Campus Bio-Medico alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, tenutasi alla Camera dei Deputati lo scorso 23 giugno. L’audizione ha evidenziato il ruolo strategico che università, sanità e ricerca possono avere nei processi di rigenerazione urbana e sociale delle periferie, come nel caso del Campus Bio-Medico.

Nel corso dell’evento è stato inaugurato il nuovo servizio ClicBus, messo a disposizione da ATAC con il supporto tecnico di Roma Servizi per la Mobilità: il servizio di trasporto pubblico flessibile a chiamata, attivo dal 2024 e in fase di implementazione in 9 quadranti a bassa densità della città per facilitare spostamenti su misura, è partito a Trigoria dallo scorso 6 luglio. All’interno dell’area di copertura del ClicBus sono presenti anche l’Università e Policlinico Universitario Campus Bio-Medico con il Pronto Soccorso e il Centro diurno per anziani fragili della Fondazione Alberto Sordi in Convenzione con il Municipio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale del territorio e andare incontro alle esigenze della collettività nel pieno rispetto dell’ambiente. Si tratta di un servizio innovativo che si integra anche con le attività di Mobility management rivolte a studenti, medici e dipendenti nell’ambito del Piano Spostamento Casa Lavoro del Campus Bio-Medico. Nel quadro di questo incontro l’Assessore alla Mobilità ha presentato e illustrato il nuovo servizio ClicBus.

Per Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale: “La presenza del Campus Bio-Medico nel territorio del Municipio IX è un'opportunità preziosa anche dal punto di vista della mobilità, perché ci consente di costruire un confronto stabile con una realtà che ogni giorno eroga servizi di interesse pubblico a beneficio di migliaia di studenti, professionisti, pazienti e cittadini. L’iniziativa di TPL a chiamata per le famiglie e gli anziani di Trigoria apre la strada a una mobilità sempre più sostenibile che diventa parte integrante della qualità della vita e dello sviluppo policentrico della nostra città. La collaborazione tra Roma Capitale e Campus Bio-Medico potrà contribuire a individuare nuovi percorsi e progettualità, mettendo al centro le esigenze delle periferie e una visione moderna della mobilità urbana, fondata su nuove tecnologie digitali, tutela dell’ambiente e della biodiversità, inclusione sociale e sicurezza”.

Titti Di Salvo, Presidente Municipio Roma IX, ha affermato: “Il Protocollo di intesa «Alleanza per la sostenibilità integrale 2026-2029» è la prosecuzione di un cammino che mette al centro il futuro della nostra comunità e ci permette di unire valide competenze ed esperienze per dare risposte concrete ai bisogni del territorio. L’impegno di questa Amministrazione per Roma è quello di promuovere e attivare processi di trasformazione e sviluppo di tutta la città per favorire la crescita delle comunità locali: in tale contesto il Campus Bio-Medico è un modello di «civic university» capace non solo di trasferire conoscenza e aumentare il livello culturale ma altresì di contribuire al funzionamento del bene pubblico e al benessere dei cittadini, nell’ottica dell’interesse generale. Come Municipio Roma IX crediamo che la sostenibilità non riguardi solo l'ambiente, ma anche la salute, l'educazione, l'inclusione e la qualità delle relazioni tra le persone. Per questo abbiamo scelto di investire in un'alleanza che guarda a tutte le generazioni, dalle bambine e bambini ai giovani fino agli anziani, promuovendo formazione e partecipazione”.

Domenico Mastrolitto, Direttore Generale della Campus Bio-Medico SpA, ha osservato: “Il rinnovo del Protocollo di intesa conferma la volontà condivisa di proseguire insieme il percorso di collaborazione, rafforzando l’impegno per il territorio a favore dello sviluppo locale mettendo al centro la persona e i suoi bisogni, in un contesto di grandi cambiamenti e nuove tecnologie. Le periferie affrontano ogni giorno sfide complesse a cui rispondere con nuove opportunità di promozione e inclusione sociale, come stiamo facendo insieme al Municipio IX, ad esempio con il Progetto Social Card della Farmacia del Campus e con l’iniziativa del ClicBus. Trigoria e le aree limitrofe possono diventare sempre più un laboratorio di rigenerazione urbana e sociale, integrando lo sviluppo economico e occupazionale con la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle persone e dei luoghi del vivere quotidiano.