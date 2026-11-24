Il percorso non è stato facile, ma alla fine il nodo cinese è stato sciolto e ora Pirelli è libera di accelerare negli Stati Uniti. Il gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera ha scelto il circuito di Las Vegas, in occasione del Gran Premio di Formula 1, per presentare al mercato americano la sua tecnologia di punta Cyber Tyre, gli pneumatici muniti di sensori che permettono all’automobile di conoscere con precisione il comportamento delle gomme mentre si viaggia. L’obiettivo è migliorare sicurezza e prestazioni del veicolo. A illustrare le potenzialità della tecnologia sul circuito del Las Vegas Motor Speedway sono stati il presidente Tronchetti Provera, l’amministratore delegato Andrea Casaluci, il responsabile tecnologico Piero Misani e il numero uno delle attività nordamericane Claudio Zanardo. L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della strategia di espansione americana del gruppo della Bicocca. Lo scorso settembre Pirelli ha infatti annunciato un piano pluriennale di investimenti da circa 1,2 miliardi di dollari per ampliare lo stabilimento di Rome, in Georgia, dove saranno prodotti anche i Cyber Tyre.

L’espansione nel mercato Usa è rimasta a lungo condizionata dalla presenza di Sinochem nell’azionariato, finita nel mirino di Washington per i rischi legati alle tecnologie connesse di origine cinese. A sbloccare la situazione è stato l’intervento del governo italiano attraverso il Golden Power, che ha limitato l’influenza dei soci cinesi sulla governance e consentito a Pirelli di ottenere il via libera delle autorità americane alla commercializzazione del Cyber Tyre. Successivamente Sinochem ha ridotto la propria partecipazione al 13,6%.