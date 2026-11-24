Azimut spinge sulla crescita internazionale. Le masse gestite fuori dall’Italia ammontano a 85 miliardi di euro al 31 ottobre e rappresentano il 53% di quelle complessive del gruppo. Nell’ambito dell’11ª Global Convention di Azimut, conclusasi ieri in Egitto, il ceo Giorgio Medda ha rimarcato che già dal prossimo anno il business internazionale arriverà a determinare circa il 30% degli utili totali per effetto della crescita in Turchia, dove Azimut ha acquistato Yapi Kredi Portfoy, posizionandosi come secondo maggiore asset manager del Paese. Per il futuro il presidente di Azimut, Pietro Giuliani, ha dichiarato a il Giornale che il gruppo punterà a rafforzarsi in Asia. «Sicuramente dobbiamo crescere lì, è un mercato dove non puoi non esserci in maniera importante. Sì può fare di più anche in Africa dove ci sono Paesi interessanti».

L’obiettivo del piano Elevate 2030 è di profitti per 180-280 milioni dal business estero. «Con un altro paio di acquisizioni tipo Yap Kredi - precisa Giuliani - ci avvicineremo al top del range».

Negli Stati Uniti, il principale mercato per il gruppo dopo l’Italia, è stata conclusa due mesi fa l’acquisizione di Beanstox, fintech che offre, tramite app, servizi di consulenza finanziaria digitali e automatizzati, che permette al gruppo di affacciarsi al mercato direct-to-consumer e attaccare la fetta del 60% di popolazione Usa che ancora non investe. «Il modello di pricing di Beanstox è simile a quello di Netflix, dove si pagano 5 o 10 dollari di abbonamento mensile a seconda del servizio che si acquista, aiutando il cliente a fare dei piani di accumulo», ha spiegato Medda che, in prospettiva, apre alla possibilità di una quotazione di Azimut anche a Wall Street.

Relativamente all’Italia, nel 2027 dovrebbe esserci la partenza effettiva di TNB, la nuova banca digitale dedicata alla gestione dei patrimoni in cui Azimut (+2,46% ieri in Borsa) intende trasferire una parte della propria rete di consulenti e che avrà Fsi come socio di riferimento all’80%. Il progetto, partito nel 2024, è stato rallentato dai rilievi sollevati dalla Vigilanza Bankitalia. Nelle scorse settimane via Nazionale ha concluso l’ispezione di verifica con esito «parzialmente favorevole», chiedendo degli ultimi interventi correttivi. «Entro fine mese daremo la risposta», conferma Giuliani.