PNRR e ricostruzione Emilia-Romagna. Sogesid: "La sinergia tra gli Enti e il coordinamento del Commissario, decisivi per raggiungere gli obiettivi"

Sogesid accoglie con grande soddisfazione il raggiungimento e il superamento del target previsto dal PNRR relativo agli interventi per la gestione del rischio alluvione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il completamento di 317 interventi entro il 30 giugno, rispetto ai 190 fissati come obiettivo dal PNRR, costituisce un risultato di assoluto rilievo che conferma la capacità delle istituzioni di operare con efficacia, tempestività e visione condivisa, assicurando il rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.

Tra gli interventi realizzati rientrano opere di particolare importanza per il ripristino delle infrastrutture viarie e per la messa in sicurezza delle aste fluviali, ambiti nei quali Sogesid ha operato quale soggetto attuatore, mettendo a disposizione della Struttura commissariale competenze ingegneristiche, capacità di project management e supporto tecnico-amministrativo lungo tutte le fasi di attuazione degli interventi.

«Il superamento del target PNRR è un risultato che testimonia l'efficacia della collaborazione tra istituzioni e della capacità di fare sistema. - Dichiara la Presidente di Sogesid, Silvia Paparella. - Desidero esprimere il mio apprezzamento al Commissario straordinario Fabrizio Curcio e a tutta la Struttura commissariale per la guida autorevole e il costante coordinamento che hanno reso possibile il conseguimento di questo importante traguardo. Come Società di ingegneria dello Stato, Sogesid è orgogliosa di aver contribuito, in qualità di soggetto attuatore, alla realizzazione degli interventi, mettendo a disposizione competenze tecniche e capacità operativa.

È attraverso una leale collaborazione tra la Struttura commissariale, le Regioni e i soggetti attuatori che è possibile rispettare gli obiettivi del PNRR e realizzare opere strategiche per la sicurezza e la resilienza dei territori.»