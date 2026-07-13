Premio Costruiamo il Futuro, Flutter Sea main partner

Presentata alla Biblioteca Ambrosiana l’edizione 2026 del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa promossa da Fondazione Costruiamo il Futuro per sostenere le associazioni del Terzo settore di Milano e della provincia che, attraverso lo sport e l’impegno quotidiano, contribuiscono a generare valore per le comunità.

Fondazione Costruiamo il Futuro si conferma un partner di eccezione e di lunga data per Flutter Southern Europe & Africa (SEA) che ha raccolto e dato continuità al percorso avviato da Fondazione Snaitech, l’ente filantropico del terzo settore della realtà multi-brand che comprende Sisal, Snai e PokerStars, leader nel settore dell’intrattenimento.

Avviata nel 2018, la collaborazione testimonia la volontà condivisa del Gruppo di valorizzare le realtà che operano sul territorio e sostenere progetti capaci di offrire ai più giovani contesti positivi, in cui passione, divertimento e lealtà accompagnano ogni giorno il loro percorso di crescita. In qualità di Main Partner, Flutter SEA assegnerà anche quest’anno un Premio Speciale destinato a un’associazione che si distinguerà per il proprio impegno nel promuovere lo sport come leva di crescita, integrazione e sviluppo sociale.

“Il Premio Costruiamo il Futuro è un esempio concreto di ciò che intendiamo per impatto positivo: un modello che nasce dall’ascolto dei territori, valorizza le associazioni che ogni giorno operano nelle comunità e riconosce nello sport uno straordinario strumento di inclusione, crescita e partecipazione - spiega Manuela Belmonte, Chief Legal & Risk Officer Flutter SEA -. Confermare il nostro sostegno come Main Partner è motivo di grande orgoglio. Anche quest’anno, attraverso l’assegnazione del Premio Speciale, potremo sostenere in modo diretto e concreto un progetto che saprà distinguersi per la capacità di avere un impatto positivo per tanti giovani”. La collaborazione con Fondazione Costruiamo il Futuro e il sostegno al Premio si inseriscono nel più ampio percorso di sostenibilità di Flutter SEA, delineato nel primo Positive Impact Report presentato nelle scorse settimane.

Attraverso il Positive Impact Plan di Flutter, la regione promuove iniziative dedicate alle persone, alle comunità e ai territori, sostenendo progetti di inclusione, educazione e sport. Un impegno che nel 2025 si è tradotto nel supporto a 48 associazioni nei Paesi in cui opera il Gruppo.