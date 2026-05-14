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Rtl 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno. Sul podio anche nel quarto d'ora

L'intero gruppo, con Rtl 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, conferma oltre 9 milioni di persone all'ascolto quotidianamente. Rtl 102.5 è sul podio anche nel quarto d'ora con 508mila ascoltatori

Rtl 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno. Sul podio anche nel quarto d'ora
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Rtl 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia. Secondo la rilevazione Audiradio, Rtl 102.5 è ascoltata ogni giorno da 6.5 milioni di italiani, Radio Zeta è seguita da oltre 1.

110 milioni di persone e Radiofreccia da 1.3 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, supera i 9 milioni di italiani all'ascolto. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori.

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