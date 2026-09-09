Salone Franchising Milano, networking e formazione per fare impresa

Networking, confronto, formazione professionale e attenzione alla community sono le premesse che animano la trentanovesima edizione di Salone Franchising Milano organizzata da Fiera Milano in programma dall’1 al 3 ottobre all’Allianz MiCo che per il quarto anno consecutivo ha Eurospin come main sponsor. Così il Salone svela il palinsesto degli incontri che animeranno il Main Stage, cuore dell’offerta formativa della manifestazione che ospiterà convegni, workshop e momenti di approfondimento.

Programma che prevede 20 incontri in tre giornate con gli interventi di 60 relatori, pensati per rispondere alle esigenze di franchisor e aspiranti franchisee che offrirà strumenti operativi, spunti strategici e indicazioni utili a sviluppare o avviare un business nel franchising, proposto in collaborazione con Reting e con il contributo delle principali associazioni di categoria. Case history, testimonianze e approfondimenti pratici, consentiranno ai partecipanti di conoscere gli strumenti e le normative più recenti per l’accesso ai finanziamenti, le strategie di vendita, i modelli di business innovativi e alcune tra le più interessanti insegne emergenti. Previsti anche contributi dei rappresentanti di alcuni tra i principali brand del settore che condivideranno esperienze, competenze e fattori di successo dei propri network.

Giovedì 1 ottobre, giornata inaugurale della manifestazione, sul Main Stage sarà offerta una lettura approfondita dello stato di salute del franchising italiano e delle prospettive di sviluppo del settore, alternando analisi di mercato, testimonianze imprenditoriali e approfondimenti sugli strumenti necessari per avviare e consolidare un’attività affiliata. Tra gli appuntamenti figurano “Franchisee in Italia: chi sono, e su cosa investono?”, che presenterà le più recenti evidenze dell’Osservatorio imprenditoria Retail 2026, e “Donne nel franchising. Il franchising come volano di imprenditoria femminile”. Altri temi centrali per la competitività delle insegne, la customer experience, con “I clienti come ospiti”; l’accesso al credito e la pianificazione finanziaria con “Dal progetto al punto vendita: come finanziare le attività in franchising”; le opportunità di espansione oltreconfine con “Franchising come motore di crescita: mercati, norme e opportunità internazionali”.

Venerdì 2 ottobre sarà dedicata a chi guarda al franchising come percorso di crescita professionale e imprenditoriale. Dalla scelta della sede più adatta per il proprio business, con “Come trovare la location giusta per il mio punto vendita”, alle prospettive offerte dai marchi in fase di espansione, raccontate in “The Next Big Brand: investire in brand emergenti”. Divulgazione e formazione delle nuove generazioni animeranno “Franchising Academy”, mentre il workshop “Tutto quello che vorresti sapere sul Franchising, ma non osi chiedere!” permetterà di approfondire aspetti normativi, organizzativi e gestionali. Focus dedicati ai nuovi concept del food retail, alla finanza per lo sviluppo dei punti vendita e al ruolo strategico della formazione nel convegno “Formazione e competenza, le chiavi del successo”.

Sabato 3 ottobre, giornata conclusiva del Salone, sguardo sulle trasformazioni che stanno ridisegnando il futuro del franchising. Aprirà il confronto “Chi trova un commesso trova un tesoro” dedicato alle strategie di attrazione, formazione e fidelizzazione delle risorse umane, vero fattore competitivo per le reti commerciali. Seguirà un focus sui nuovi format imprenditoriali con “Nuovi modelli di business in franchising: servizi, tecnologia, luxury resale ed edilizia”, mentre “Osservatorio Ristorazione Moderna – TheFork. L’evoluzione del full service restaurant in Italia” analizza l’evoluzione della ristorazione organizzata e dei modelli multilocalizzati. In chiusura “Fitness, Wellness e Longevity” dedicato al mondo del benessere, uno dei comparti più promettenti a livello nazionale e internazionale. Assofranchising, Confimprese e Federfranchising metteranno a disposizione il proprio know how sia sul Main Stage che attraverso consulenze mirate nei propri stand.

La condivisione di esperienze, lo scambio di consigli professionali e l’apertura a nuovi contatti saranno possibili grazie a un nuovo layout espositivo particolarmente coinvolgente anche grazie alla Vip Lounge, progettata e realizzata da Lombardini22, che avrà come protagonista la convivialità della tavola italiana, interpretata come luogo simbolico in cui fermarsi, incontrarsi e dare vita a conversazioni e nuove opportunità di business. La lounge incarna l’approccio Design to Humanise di Lombardini22, che pone al centro del progetto le relazioni tra persone, comunità e spazio e si inserisce nella cornice di Reinventing Fairs, percorso di ricerca e progettazione avviato dallo Studio nel 2022 per ripensare lo spazio fieristico oltre la sua dimensione espositiva: non una somma di stand ma un’infrastruttura culturale, urbana e relazionale, in cui spazio, persone, brand e business convergono in sinergia.

Tutte le informazioni su salonefranchisingmilano.com/; il programma degli incontri su https://dp-salonefranchising.fieramilano.it/page/eventi