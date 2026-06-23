Di Silvestre da Bmw Italia alla Ferrari: è il nuovo direttore marketing e commerciale

Nuovo prestigioso incarico per Massimiliano Di Silvestre, 58 anni, da poco uscito da Bmw Italia di cui è stato presidente e amministratore delegato: per lui la Ferrari ha riservato il ruolo di direttore commerciale e marketing, incarico ricoperto da Enrico Galliera, da 16 anni al servizio della casa di Maranello, il quale ha deciso di scommettere su un nuovo percorso professionale. Di Silvestre, da parte sua, entrerà a far parte del Leadership Team Ferrari, riportando direttamente al ceo Benedetto Vigna.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Massimiliano in Ferrari - il commento del top manager -: la sua esperienza internazionale e la sua leadership saranno un contributo importante per accompagnare la prossima fase di crescita dell'azienda".



Vigna, allo stesso tempo, ha ringraziato il “veterano” Galliera “per il contributo straordinario offerto a Ferrari nel corso della sua lunga carriera”. “Con passione e competenza - le parole di ceo - Galliera ha contribuito in modo significativo alla crescita dell'azienda e al rafforzamento del marchio Ferrari nel mondo. A lui va la gratitudine di tutta Ferrari e il mio augurio per il futuro". La decisione di Galliera di intraprendere una nuova fase del proprio percorso professionale, la precisazione da Maranello, era stata condivisa da tempo con l'azienda.



E se Di Silvestre ha lasciato la guida di Bmw Italia (nel 2019 la sua nomina) partecipando, come atto finale, al recente Concorso d’eleganza di Villa d’Este, Galliera ha visto nel lancio di Luce, la prima auto elettrica del Cavallino rampante, l’ultima sua apparizione su un palcoscenico mondiale. Il nuovo direttore marketing e commerciale di Ferrari ha alle spalle una lunga carriera internazionale, avendo mosso i primi passi nel gruppo Volkswagen, per poi approdare in Mercedes-Benz, Toyota-Lexus e Rolls-Royce.

Diverse le esperienze, anche all’estero (Ungheria) in Bmw, prima di salire al vertice della filiale italiana. Nel 2022, inoltre, Di Silvestre è entrato nella classifica dei “100 Top Manager”, stilata da Forbes, “che con spirito di innovazione e attenzione alla sostenibilità guidano le loro aziende verso il futuro”.