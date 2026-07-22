Spettacoli. Concerto Bad Bunny, Pedone (GSA): “Macchina organizzativa ha garantito sicurezza pubblico”

“Il piano di safety e security che abbiamo predisposto per l'evento ha dimostrato la propria efficacia anche in una situazione di emergenza improvvisa e non prevedibile. La violenta grandinata che ha reso necessaria l'interruzione del concerto ha imposto l'attivazione delle procedure di emergenza e l'avvio delle operazioni di evacuazione di circa 78mila spettatori. Tutto si è svolto senza particolari criticità. Si è trattato di uno scenario complesso che, in assenza di un'accurata pianificazione e del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, avrebbe potuto avere conseguenze rilevanti”. Lo afferma Antonio Musacchio, Presidente di Around The Show (ATS), in merito al concerto di Bad Bunny, il 18 luglio, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, interrotto a causa del maltempo e seguito dall’evacuazione del pubblico presente. ATS, che ha curato il servizio di sicurezza dell’evento, è una società fondata nel 2000 e specializzata nei servizi di security management, ticketing management, controllo accessi e consulenza specialistica per l’ottenimento delle autorizzazioni presso le Commissioni su tutto il territorio nazionale.

“Grazie al lavoro svolto nelle fasi di progettazione dell'evento e alla professionalità del personale operativo presente sul campo - ha osservato Alessandro Pedone, Vice Presidente di GSA, società che detiene il 70% di ATS - le procedure previste sono state applicate con efficacia, consentendo di gestire l'evacuazione in condizioni di sicurezza. Purtroppo, in particolare i social network hanno restituito una rappresentazione parziale e, in alcuni casi, fuorviante rispetto a quanto realmente accaduto, finendo per mettere in secondo piano l'effettiva validità del dispositivo di sicurezza. La gestione di un'emergenza meteorologica improvvisa durante un evento con decine di migliaia di persone è una delle prove più impegnative per qualsiasi organizzazione. La risposta è stata efficace e siamo riusciti a tutelare la sicurezza del pubblico, limitando al massimo i disagi dovuti all'interruzione del concerto”.

Per l’Amministratore Delegato di ATS, Fabio Marsili, “l'esito della gestione dell'emergenza dimostra il valore del lavoro svolto nei mesi di preparazione dell'evento nel pieno rispetto delle normative.

Il maltempo improvviso ha rappresentato una prova concreta dell'efficacia del piano di sicurezza predisposto. Abbiamo assicurato un'evacuazione ordinata e gestito al meglio la situazione. È questo il risultato di una pianificazione seria, di competenze consolidate e del lavoro di squadra di ATS”.