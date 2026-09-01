Stellantis affida Fiat alle mani di Belloni

Arnaud Belloni, nominato Ceo di FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l�Europa, 31 agosto 2026. Belloni rientra in Stellantis da Renault Group, dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del gruppo. ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA DI STELLANTIS - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE � FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Da Renault a Stellantis per guidare Fiat, Abarth e Lancia oltre ad assumere il ruolo di responsabile marketing del gruppo per l’Europa. Per Arnaud Belloni (in foto) si tratta di un ritorno visto che per 16 anni ha gestito nell’ex Psa le strategie di marketing. Il manager raccoglierà il testimone da Olivier Francois - dal 2005 in Fiat, chiamato da Sergio Marchionne, quindi in Fca e poi Stellantis - che lo affiancherà fino a metà ottobre per poi continuare il suo rapporto con il gruppo in qualità di consulente strategico.

«La visione internazionale di Belloni, la leadership creativa e la profonda conoscenza dei nostri marchi - ha spiegato Emanuele Cappellano, ceo di Stellantis per l’Europa allargata - saranno determinanti per rafforzare le attività di marketing nel Continente e accompagnare Fiat, Abarth e Lancia nella prossima fase di sviluppo». A Francois il ringraziamento del ceo Antonio Filosa «per i suoi numerosi anni di eccezionale contributo e leadership in tutti i nostri marchi e nell’organizzazione marketing; gli auguriamo ogni successo per il prossimo capitolo della sua carriera e non vediamo l’ora di continuare a beneficiare della sua esperienza e competenza come consulente strategico».

Il marchio Jeep per l’Europa allargata è stato invece affidato a Xavier Peugeot, mentre Xavier Chardon dovrà occuparsi di Ds in aggiunta a Citroen. Roberta Zerbi, invece, focalizzerà la sua attività sulla Customer journey excellence e lo sviluppo del network.

La riorganizzazione all’interno di Stellantis vede poi Gaetano Thorel mantenere il volante di Fiat e Abarth ma con in più Lancia sempre per quest’area. Jeep, Ram e Dodge restano a Fabio Catone, mentre Laurent Diot si occuperà anche di Ds, oltre che di Citroen, sempre nell’Europa allargata. Stellantis ha quindi assegnato a Stephanie Hartgrove la direzione della comunicazione e a Clara Ingen-Housz la responsabilità della definizione e dello sviluppo della strategia aziendale in materia di politiche pubbliche, regolamentazione e commercio internazionale, oltre a supportare il ceo nelle relazioni istituzionali. Entrambe risponderanno a Filosa: «Tali nomine - così il ceo - contribuiranno a garantire che la voce Stellantis risulti chiara e coerente verso l’esterno, interagendo efficacemente sui temi più importanti per i nostri stakeholder». Per il gruppo la nuova strategia FaSTLAne 2030 entra dunque nel vivo.