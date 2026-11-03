Stellantis, allarme forniture

Ottobre positivo (+4,8%) per le immatricolazioni di auto in Italia e, altrettanto, per i 10 mesi (+8,3%). Un problema di forniture, relativo alla centralina di un motore, ha avuto come conseguenza blocchi produttivi in casa Stellantis, impattando su alcuni modelli Fiat. Il problema è serio, riferisce una nota del gruppo, in quanto «le attuali criticità potrebbero continuare anche a novembre e dicembre, interessando, in particolare, gli impianti di Pomigliano d’Arco e Mirafiori». Il gruppo ribadisce, in proposito, «di lavorare con la massima priorità insieme ai propri fornitori per ripristinare progressivamente la piena disponibilità produttiva».

Stellantis ha immatricolato, in ottobre, considerando il partner cinese Leapmotor, il 5,5% in meno anno su anno con la quota mercato in calo dal 26,8% al 24,2%. Senza Leapmotor le immatricolazioni scendono invece del 9,5% per una penetrazione del 23%. Restano invece positivi i dati sui 10 mesi: +12,1% e quota al 29,4% contro il 28,4% (ma senza Leapmotor +4,7% e penetrazione al 27,2%). Ancora una volta, intanto, c’è la conferma del feeling dell’offerta cinese in generale con gli italiani: a ottobre +97% le vendite e quota del 17,6%, da gennaio l’aumento è stato del 91,4%, rappresentando ormai più di un quarto del mercato. Roberto Vavassori (Anfia) osserva come «da gennaio quasi un’auto elettrica su due immatricolata in Italia è di produzione cinese. Una quota altrettanto significativa si registra per le ibride plug-in, dove i veicoli del Dragone rappresentano oltre il 46%».

Il focus sulle alimentazioni segnala che le motorizzazioni elettrificate sono essenzialmente sostenute dalle ibride senza spina e, come detto, dalla crescita costante delle ibride ricaricabili. Massimo Artusi (Federauto), in vista del voto delle Commissioni Ue Industria e Trasporti, in programma domani sulla revisione delle norme anti CO2, ribadisce «la necessità di promuovere tutte le tecnologie in grado di concorrere alla decarbonizzazione e defossilizzazione, tenendo conto delle reali tendenze del mercato».