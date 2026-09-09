SuperEnalotto, centrato online un 5 da 201mila euro

Giocata vincente effettuata online su Sisal.it per una persona che nel concorso numero 144 di martedì 8 settembre ha centrato un punto 5 da 201.314,74 euro, con il Jackpot che arriva a 222,4 milioni in palio domani sera giovedì 10 settembre ed è attualmente il montepremi più alto al mondo. La combinazione vincente è stata: 23 – 26 – 41 – 52 – 59 – 85 – J 49 – SS 47.

Intanto è stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con un punto 5SS e un punto 5 da 683.762,04 euro complessivi realizzata a Roma il 16 luglio scorso con una giocata effettuata nel punto di vendita Derby Bar situato in via Vasco De Gama, 53/55. La combinazione vincente è stata: 1 – 15 – 21 – 46 – 52 – 67 – J 41 – SS 76. Tutto è iniziato come una giornata qualunque: gli stessi numeri scelti qualche settimana prima, poi la verifica davanti allo schermo del computer e la sorpresa: è così che “Antonio”, nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la sua storia, ha scoperto di aver vinto.

“Sono da poco in pensione e sto godendo un po’ di più il tempo libero. Anche andare al bar, incontrare qualche amico e scambiare due parole sono diventati piccoli momenti della giornata che apprezzo particolarmente”, racconta Antonio, sposato e con una vita intensa, fatta di passioni e interessi. La storia dei numeri che lo hanno portato alla vincita era iniziata qualche settimana prima, durante una giornata trascorsa fuori Roma insieme alla moglie, con la voglia di fantasticare sul futuro ricordando i bei momenti del passato. In occasione di quella gita, con un po’ di tempo a disposizione, avevano deciso di giocare, scegliendo numeri a caso ma legati a momenti importanti per loro.

Qualche settimana dopo, Antonio ha ripensato a quella giornata di relax e ha deciso di giocare al SuperEnalotto utilizzando di nuovo gli stessi numeri. Una scelta fatta senza particolari motivazioni, rituali o portafortuna e la scoperta della vincita è arrivata mentre era a casa: “Non ci credevo. Ho guardato i miei numeri e l’importo più volte perché non riuscivo a rendermi conto di essere io il vincitore e che fosse davvero quella la cifra”.

La notizia è stata condivisa subito con la moglie e la sorpresa era talmente grande che Antonio ha avuto bisogno di tempo per elaborare l’accaduto, prima ancora di pensare a come celebrare la vincita: “Prima di festeggiare dovevo capire bene cosa fosse successo. È stata una sorpresa talmente grande che ho avuto bisogno di un po’ di tempo per realizzare che davvero fosse capitato tutto a me. Non solo i soldi ma il tumulto di emozioni”.

Dopo aver avuto modo di organizzarsi con i suoi impegni, si è recato all’Ufficio Premi Sisal per le procedure necessarie alla riscossione, conservando con cura la ricevuta sopra un mobile della sala di casa, in attesa del momento giusto. “La ricevuta di gioco è rimasta lì dove abbiamo deciso con mia moglie. Vederla ogni tanto mi faceva ancora pensare a quanto fosse stato incredibile quello che era successo” racconta.

Al di là dell’episodio della vincita, nella quotidianità di Antonio, soprattutto ora che la pensione ha cambiato il ritmo delle sue giornate, le passioni hanno assunto un ruolo centrale: ama la lettura, la cucina, lo sport, la fotografia e il fai da te con le passeggiate nella natura che occupano un posto speciale. L’unico grande progetto che indica per il futuro, da realizzare insieme alla moglie, è quello di fare un viaggio importante. “Non abbiamo ancora scelto la destinazione, decideremo insieme, cercando il luogo che possa incontrare i gusti di entrambi. Non ho ancora fatto programmi particolari sull’utilizzo dei soldi della vincita. Voglio continuare a godermi la mia vita, le mie passioni e il tempo con mia moglie”, conclude commosso.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/ - Le storie dei vincitori e i record: https://www.superenalotto.it/vincitori