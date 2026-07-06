SuperEnalotto, il Jackpot supera 190 milioni di euro

Dalle popstar ai reali, ecco gli anelli che hanno fatto sognare il mondo, ma valgono meno del "6" al SuperEnalotto che mette in palio un Jackpot da 190,1 milioni di euro per il concorso di domani sera martedì 7 luglio 2026. Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, al centro dell'attenzione di media e fan di tutto il mondo, riporta sotto i riflettori uno dei simboli più iconici dell'immaginario romantico: l'anello di fidanzamento, quel piccolo oggetto che ha quel valore così potente da far pronunciare il fatidico “SI”. Stando ai rumor, quello su cui ha puntato il campione del football americano per conquistare la popstar nasce dalla collaborazione con la jewelry designer Kindred Lubeck con cui ha co-creato un anello dove brilla un enorme e rarissimo diamante vintage di 8 carati. Il costo oscilla tra i 750.000 e il milione di dollari (650.000 e 860.000 euro circa) e volendo fare un paragone curioso: sapevate che oggi il “6” del SuperEnalotto vale circa 200 anelli di Taylor?

Certo, il budget di Kelce per l'anello di fidanzamento è forse un po’ più alto rispetto a quello della media degli aspiranti fidanzati, ma sicuramente è più basso rispetto a quello che Ronaldo ha scelto di investire per promettere amore eterno alla sua Georgina. Non stupisce perciò scoprire che il calciatore portoghese, entrato nel club dei miliardari, abbia speso tra gli 1 e i 2 milioni di euro per rendere felice la sua compagna da quasi dieci anni e madre dei suoi figli con un notevole pezzo di gioielleria Damaso Martinez, tra i 30 e i 35 carati.

Guardando alle royal family, il confronto si fa ancora più interessante. Da un lato c'è l'anello scelto dall'allora Principe Carlo per Diana Spencer, con cui si sposò esattamente 45 anni fa, il 29 luglio 1981: uno zaffiro ovale da 12 carati, circondato da 14 diamanti e montato su oro bianco 18 carati. Oggi quel gioiello, passato alla mano sinistra di Kate Middleton, ha un valore stimato di oltre 400 mila euro. Dall'altro c'è il caso, ancora imbattuto, di Grace Kelly. Nel 1956, appena sette mesi dopo aver conosciuto l'attrice, il Principe Ranieri III di Monaco volò a Filadelfia per chiedere alla sua famiglia la mano della futura principessa. L'anello di fidanzamento, con diamante taglio smeraldo da 10,48 carati incastonato nel platino e affiancato da due gemme taglio baguette, è entrato nella storia come uno dei più preziosi di sempre. Già all'epoca era considerato eccezionale: se allora il suo valore si aggirava intorno ai 4 milioni di dollari, oggi le stime lo portano a circa 40 milioni, confermandosi come uno degli anelli più leggendari di sempre. Più precisamente il primo nella TOP10 di quelli più costosi della storia romantica contemporanea.

In attesa di imbroccare il “6” da sogno festeggiano però tre persone che hanno centrato 1 punto 5 da 68.740,19 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Ornago (Monza Brianza) presso il punto di vendita Sisal Chalet Bar Tabaccheria situato in Via Roma, 7.

La seconda è stata realizzata a San Francesco al Campo (Torino) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Torino, 103. La terza giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.Combinazione: 2 – 37 – 55 – 62 – 72 – 76 – J 34 – SS 75. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 4 luglio ha assegnato 383.200 vincite.