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Aziende

Ferrero fa shopping di cereali negli Usa

Il gruppo di Alba dopo WK Kellogg rileva Purely Elizabeth e posiziona un altro tassello nel settore della colazione salutare

Marcello Astorri
Nella combo, in alto il logo di di Purely Elizabeth, in basso il logo di Ferrero, 14 agosto 2026. ANSA/Instagram/Purely Elizabeth +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++
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Continua la campagna acquisti americana di Ferrero. Il gruppo internazionale con sede ad Alba - dopo WK Kellogg l’anno scorso - ha comprato Purely Elizabeth, che negli ultimi due anni ha raddoppiato il fatturato producendo granola, fiocchi d’avena e cereali, che si affiancano ora a marchi del Gruppo come Eat Natural e FULFIL in Europa, Power Crunch in Nord America e Bold Snacks in Brasile. Il gruppo italiano, guidato dal presidente Giovanni Ferrero, aggiunge un altro tassello nel segmento della colazione rafforzando il posizionamento all’interno di un trend che vede una sempre maggiore attenzione ai cibi salutari.

Fondata nel 2009 e con sede a Boulder, in Colorado, Purely Elizabeth ha introdotto sul mercato prodotti premium contenenti ingredienti come avena, cereali integrali, frutta secca e semi. La crescita è molto forte: dai 147 milioni di dollari di fatturato del 2025, l’azienda quest’anno puntava a superare i 300 milioni. Non è stato comunicato il valore della transazione, ma secondo indiscrezioni emerse nei mesi scorsi l’azienda puntava a una cessione per un prezzo superiore ai 600 milioni. L’azienda continuerà a operare come marchio indipendente, con la fondatrice e ceo Elizabeth Stein che manterrà il suo ruolo insieme all’attuale team dirigenziale, mentre Ferrero sarà di supporto per l’innovazione dei

prodotti. «Con questa operazione Ferrero consolida la sua recente acquisizione di WK Kellogg Co., rafforzando sia la sua presenza nel segmento della colazione in America, sia la sua presenza nel segmento dei prodotti salutari».

Questa acquisizione «riflette la nostra strategia a lungo termine di investire in categorie ad alta crescita» aggiunge Lapo Civiletti, presidente di Ferrero Ice Cream e WK Kellogg Co . «Purely Elizabeth ha costruito un marchio distintivo, interpretando le preferenze in continua evoluzione».

Ferrero

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