SuperEnalotto, il Jackpot vola a 176,8 milioni

Il Jackpot di SuperEnalotto sale ancora e raggiunge quota 176,8 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 9 giugno. Il “6” da sogno continua infatti a nascondersi come è avvenuto nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 91 di lunedì 8 giugno.

Fanno festa però per due persone che hanno centrato 1 punto 5 da 59.161 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Genova presso il punto di vendita Sisal Bar Keli situato in corso Firenze, 66/68 R e a San Gennaro Vesuviano (Napoli) presso il punto di vendita Sisal Bar Shopping Zelante Carburanti situato in via Poggiomarino, SN.

La combinazione vincente è stata: 28 – 33 – 51 – 59 – 82 – 87 – J 88 – SS 87. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 8 giugno ha assegnato 204.497 vincite.

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/