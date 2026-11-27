Un cortometraggio d’autore con l’attore Mattehew Modine che racconta il futuro di Fiera Milano, la sua evoluzione con la capacità di trasformare le idee in realtà e nuove connessioni generando valore senza confini geografici perché è al centro del mondo. È questa la visione di “The Walk”, il cortometraggio con cui Fiera Milano si racconta attraverso un protagonista d’eccezione come il celebre attore hollywoodiano con oltre quarant’anni di carriera protagonista di film cult come Birdy e Full Metal Jacket per arrivare al successo mondiale della serie Netflix Stranger Things.

Il cortometraggio è stato presentato nell’Auditorium di Fiera Milano, alla presenza dell’attore americano, dei vertici e dei dipendenti del Gruppo e dei professionisti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Un’occasione per condividere non soltanto il risultato di un percorso creativo, ma anche la visione che ne ha ispirato la nascita e sarà al centro di una campagna di comunicazione multicanale, con diffusione televisiva, pianificazione pubblicitaria, contenuti digitali, social e accompagnerà i principali appuntamenti istituzionali del Gruppo, a partire dalla presentazione del Piano Industriale 2027–2031. A firmare la regia, insieme al fratello Marcello, è Luca Lucini, autore di numerosi successi cinematografici e televisivi, da Tre metri sopra il cielo e L’uomo perfetto alla serie Made in Italy e alla fiction Rai Mameli - Il ragazzo che sognò l’Italia. Tra i suoi lavori più recenti figurano L’amore, in teoria e Stella gemella, distribuito su Netflix.

“The Walk” apre così un capitolo innovativo nel percorso di riposizionamento di Fiera

Milano che, dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, consolida un’evoluzione che affianca alla leadership nel settore fieristico nuove, importanti direttrici di sviluppo: dalla cultura all’intrattenimento ai grandi eventi internazionali. Il film interpreta infatti il significato di “Fiera Milano is More” che racconta la capacità del Gruppo di valorizzare le eccellenze, creare connessioni, trasformare le idee in progetti concreti, in nuove opportunità di crescita per imprese e territori. Un “passo in più” nel rafforzare un’ identità in continua evoluzione.

“Il valore di una fiera non può più essere misurato soltanto attraverso le sue dimensioni, il numero di espositori o di visitatori. Oggi conta sempre di più ciò che è capace di generare, anche oltre il momento della manifestazione - spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano -. Milano Cortina 2026 ha dimostrato quanto le nostre competenze possano esprimersi anche in ambiti nuovi e vogliamo dare continuità a questa trasformazione. Il film racconta la Fiera che stiamo costruendo: una realtà che mette in relazione industrie e mercati, produce contenuti, crea esperienze e accompagna le imprese verso nuove opportunità. Per noi Fiera Milano is More significa proprio questo: non soltanto crescere come Gruppo, ma moltiplicare il valore che siamo in grado di generare per chi ci sceglie”.

Il racconto del film prende forma attraverso il racconto emozionale di Matthew Modine che attraversa gli spazi del quartiere espositivo mentre si animano in un viaggio simbolico tra persone, imprese e idee. Sullo sfondo c’è Milano e la sua capacità di attrarre talenti, eccellenze e opportunità da tutto il mondo. Metafora coinvolgente del ruolo di Fiera: mettere in relazione competenze e ambizioni, contribuendo a trasformare le idee in realtà e offrendo quel “passo in più” che permette loro di crescere e raggiungere nuovi traguardi.

“Quando ho attraversato gli spazi di Fiera Milano ho avuto la sensazione di trovarmi in un luogo davvero speciale, dove le dimensioni straordinarie e le architetture degli edifici convivono con l’energia delle persone che li fanno vivere - sottolinea Matthew Modine -. Quello che mi ha colpito in particolare è l’idea che dietro ogni grande risultato ci sia sempre il contributo di tante persone come avviene anche nel cinema: un film, come una grande manifestazione, è il risultato di un impegno collettivo. Sono felice di aver contribuito a raccontare una realtà che guarda costantemente avanti. È come essere al centro di un set dalle dimensioni stupefacenti che permette alle persone di proporre idee, riunirsi, confrontarsi e dialogare”.

Realizzato con una sceneggiatura sviluppata originariamente in inglese e pensato per un pubblico internazionale con il linguaggio del cinema “The Walk” privilegia la forza delle immagini e delle emozioni rispetto ai codici tradizionali della comunicazione aziendale che ha nella regia la sua interpretazione artistica. “La sfida era raccontare Fiera Milano attraverso uno sguardo diverso, capace di coinvolgere lo spettatore e accompagnarlo alla scoperta di una realtà in continua evoluzione - commenta Luca Lucini -. La camminata di Matthew Modine diventa un viaggio attraverso luoghi, persone e idee, nel quale ogni incontro apre nuove possibilità. Abbiamo voluto trasmettere un messaggio

semplice ma importante: i grandi risultati non nascono mai da soli, ma dalla capacità di mettere insieme talenti, competenze e visioni, trasformandoli in qualcosa di concreto”.