Diventare grandi significa conquistare nuovi spazi di libertà, imparare a scegliere autonomamente e assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Un percorso fatto di scoperte, esperienze e relazioni, nel quale il confronto con gli amici e il desiderio di appartenenza accompagnano la costruzione della propria identità. È questo l’universo raccontato da Safe&Sound, il sondaggio promosso da Aixam Mega Italia tra settembre e novembre 2026 e rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

L’indagine, realizzata a supporto dell’omonimo format educativo sviluppato per TikTok, restituisce il ritratto di una generazione che attribuisce grande importanza all’autonomia e alla responsabilità personale, riconoscendo il valore delle regole e del rispetto reciproco. Una fotografia che mette in luce anche le naturali complessità dell’adolescenza, quando il bisogno di affermare la propria individualità incontra quello, altrettanto forte, di sentirsi parte di un gruppo.

Aixam Italia

La libertà di scegliere e il coraggio di essere sé stessi

Per gli adolescenti coinvolti nell’indagine, essere liberi non significa semplicemente poter fare ciò che si desidera, ma soprattutto imparare a rispondere delle proprie azioni. L’88% degli intervistati identifica infatti la libertà con la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte, mentre l’82% dichiara di interrogarsi sui propri comportamenti anche quando nessuno è presente a osservare. Dati che evidenziano una significativa attenzione verso la consapevolezza individuale, pur in una fase della vita nella quale il confronto con gli altri svolge un ruolo fondamentale. Il 71% ammette di aver compiuto almeno una scelta sbagliata per non sentirsi escluso e il 50% riconosce di aver assecondato gli amici pur desiderando comportarsi diversamente. Risposte che raccontano le dinamiche relazionali tipiche dell’adolescenza, tra ricerca di approvazione, desiderio di appartenenza e progressiva conquista della propria indipendenza.

AIXAM MEGA ITALIA (MAF STUDIO)

Le regole come strumento di crescita

Uno degli aspetti più incoraggianti emersi dal sondaggio riguarda il rapporto dei ragazzi con le regole, vissute prevalentemente come un riferimento utile nella costruzione della propria autonomia. Il 69% le considera espressione di consapevolezza e rispetto reciproco, mentre l’83% interpreta quelle stabilite dagli adulti come una forma di protezione. Nessuno degli intervistati le definisce semplicemente un fastidio privo di significato. Anche sul fronte della mobilità emergono segnali di attenzione: per il 72% dei partecipanti, evitare distrazioni dovute allo smartphone durante la guida rappresenta una scelta di responsabilità e autodisciplina, prima ancora che un obbligo normativo. Anche il rapporto con la famiglia e la scuola evidenzia differenti modalità di crescita: il 55% dei ragazzi rivendica i propri spazi attraverso il dialogo, mentre il 45% preferisce conquistarli attraverso comportamenti concreti. Il rispetto degli orari e degli impegni viene inoltre considerato un elemento fondamentale per costruire fiducia, indicato dal 67% dei partecipanti.

AIXAM MEGA ITALIA (MAF STUDIO)

Amicizia, rispetto reciproco e capacità di decidere

Il sondaggio mette in luce una sensibilità significativa nei confronti degli altri, soprattutto nelle situazioni che richiedono attenzione e capacità di giudizio. Il 78% degli adolescenti dichiara che interverrebbe per fermare un amico troppo stanco o alterato intenzionato a mettersi alla guida, mentre il 71% considera un segno di maturità scegliere di non bere per poter riaccompagnare gli amici. Di fronte a una proposta azzardata, il 61% preferisce rinunciare o suggerire un’alternativa e il 77% associa la capacità di dire no a un carattere forte. Sono risposte che valorizzano il senso di solidarietà e la volontà di compiere scelte autonome anche nelle relazioni tra coetanei. Sul fronte digitale, l’85% dichiara inoltre di saper apprezzare un momento senza sentire la necessità di condividerlo online e l’80% preferisce concentrarsi sui propri obiettivi anziché confrontarsi continuamente con i risultati degli altri. Segnali di un rapporto con la tecnologia che, pur presentando le complessità proprie dell’età, lascia spazio alla ricerca di equilibrio e autenticità.

AIXAM MEGA ITALIA (MAF STUDIO)

Safe&Sound, i ragazzi protagonisti di un confronto autentico

Dare voce agli adolescenti, ascoltare le loro esperienze e accompagnarli nella scoperta della propria autonomia è il principio alla base di Safe&Sound, il progetto ideato e prodotto da NativeJ per Aixam Mega Italia. Lanciato il 15 settembre 2026 su TikTok, il format trasforma l’abitacolo di una minicar in uno spazio informale di conversazione, dove i ragazzi possono confrontarsi su libertà, amicizia, responsabilità e scelte quotidiane. A guidare gli incontri è Ramsk, Francesco Mirabelli, creator e ambassador del marchio con 2,5 milioni di follower, che accoglie a bordo quattro creator e quattro adolescenti nell’arco di otto appuntamenti. Un’esperienza costruita intorno alla spontaneità degli ospiti e alla loro disponibilità a mettersi in gioco, raccontando esperienze personali e punti di vista anche su argomenti meno semplici. La musica accompagna le conversazioni attraverso la playlist Spotify “Safe&Sound - Traccia La Tua Strada”, nella quale ogni partecipante individua brani legati al proprio concetto di libertà e crescita.

Da Adam ad Alessandra, esperienze e riflessioni senza filtri

A rendere concreto il percorso sono soprattutto le storie e i temi affrontati dai giovani protagonisti, che attraverso il dialogo portano alla luce situazioni vicine alla quotidianità degli adolescenti. Nell’ottavo episodio, Adam affronta il rapporto tra divertimento e capacità di mantenere il controllo, sintetizzato dal messaggio “Divertirsi non vuol dire perdere il controllo”. Un tema che ha accompagnato la puntata più vista del format, con 2,1 milioni di visualizzazioni. Nel quarto appuntamento, Alessandro si confronta invece con il desiderio di spingersi oltre per non apparire noioso agli occhi degli altri, una riflessione che richiama il bisogno di approvazione tipico dell’età adolescenziale e che ha raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni. Nel secondo episodio, Alessandra porta l’attenzione sul rapporto tra presenza reale e dimensione digitale, attraverso il tema “Essere in un posto, testa sulle storie altrui”. Un contenuto che ha registrato 6.996 interazioni, secondo i dati del progetto. Esperienze differenti che mostrano come il confronto tra coetanei possa diventare un’occasione per riconoscersi, condividere emozioni e riflettere sulle proprie scelte senza rinunciare alla leggerezza.

Un progetto che parla il linguaggio delle nuove generazioni

La scelta di affidare il racconto ai ragazzi stessi riflette la volontà di costruire un dialogo diretto, utilizzando i canali e i linguaggi che appartengono alla loro quotidianità. Secondo i dati comunicati dall’azienda, gli otto episodi hanno totalizzato 10,3 milioni di visualizzazioni su TikTok, con una media di 1,29 milioni per puntata, oltre 42mila interazioni e quasi 3mila nuovi follower per il canale del marchio. Le iniziative su Facebook e Instagram hanno registrato una copertura complessiva dichiarata di 1,36 milioni, mentre le 24 stories con sondaggi hanno raccolto 570 risposte. “Per noi la mobilità è uno strumento di crescita”, sottolinea Ilaria Morra, responsabile Marketing e Comunicazione di Aixam Mega Italia, evidenziando l’importanza di aiutare i ragazzi a comprendere il valore delle proprie scelte.

Ilaria Morra

Una visione condivisa dal direttore generale Tom Faget, che colloca l’iniziativa nell’impegno del marchio verso la consapevolezza e la responsabilità nei comportamenti quotidiani. Il progetto restituisce così il racconto di una generazione desiderosa di essere ascoltata, capace di confrontarsi con sincerità e impegnata a costruire la propria indipendenza, riconoscendo nella libertà di scegliere responsabilmente uno degli aspetti fondamentali del diventare adulti.