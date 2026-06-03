Tim accelera sull'AI: prima in Italia a portare Google AI Pro per i clienti consumer

L’intelligenza artificiale generativa evolve e diventa sempre più parte della quotidianità. TIM compie un nuovo passo in questa direzione ed è il primo operatore in Italia, in partnership con Google, ad offrire ai clienti consumer i servizi Google AI Pro, ampliando l’accesso a strumenti AI avanzati pensati per semplificare la vita di tutti i giorni.

Dalla scrittura alla creazione di contenuti multimediali, dalla ricerca e organizzazione delle informazioni nel tempo libero al supporto nelle attività di lavoro e studio, Google Gemini si afferma come un assistente AI evoluto, sempre disponibile e integrato nei servizi ed App Google più utilizzati, in grado di rispondere a domande di ogni livello di complessità.

A partire da oggi, TIM rende così disponibili ai clienti consumer le funzionalità avanzate di Gemini con le soluzioni Google AI Pro e Google AI Plus, oltre ad offrire un’ampia disponibilità di spazio cloud di memoria, per archiviare documenti di lavoro, foto, video, musica. Un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, grazie a interfacce vocali e testuali che permettono un accesso diretto alle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Due soluzioni per la vita digitale

In particolare, TIM offre Google AI Pro ai clienti di rete fissa con i primi tre mesi di prova senza costi dei modelli evoluti di Google Gemini, 5TB di spazio di archiviazione cloud e strumenti avanzati come Deep Research per ricerche approfondite, NotebookLM potenziato per trasformare i documenti in podcast audio, video e mappe interattive e funzionalità evolute per la generazione di contenuti multimediali (Nano Banana, Omni e Flow), oltre a servizi Premium per intrattenimento, benessere e smart home (YouTube Premium Lite, Google Home Premium, Google Health Premium). Dopo i primi tre mesi di prova, l’abbonamento avrà il costo di 21,99 euro al mese.

Mentre Google AI Plus, disponibile per tutti i clienti TIM fissi e mobili, include 2TB di spazio di archiviazione cloud e le principali funzionalità di intelligenza artificiale, al costo di 9,99 euro al mese.

Come attivare il servizio

Le offerte sono attivabili tramite i canali digitali TIM e nei negozi, senza alcun costo di attivazione o disattivazione. Per i clienti di rete fissa TIM l’addebito avviene direttamente in bolletta, mentre per quelli mobili, Google AI Plus è disponibile con addebito sul credito telefonico.

Con questa iniziativa, TIM conferma il proprio ruolo di riferimento nell'innovazione tecnologica, ampliando l’accesso all'intelligenza artificiale e compiendo un ulteriore passo nell’evoluzione verso una vera e propria ‘Customer Platform’, attraverso partnership di eccellenza nello spirito dell'Open Innovation.