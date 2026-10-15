Tim aderisce al piano Voucher Cloud & Cybersecurity del Mimit per sostenere la trasformazione digitale delle pmi

TIM aderisce al Piano Voucher Cloud & Cybersecurity promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per sostenere la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane attraverso contributi destinati all’adozione di servizi e soluzioni digitali.

L’azienda mette a disposizione delle PMI il portafoglio di soluzioni di TIM Business ed Enterprise che comprende servizi Cloud, Cybersecurity e Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di supportare le imprese nella modernizzazione dei processi, nel rafforzamento della sicurezza informatica e nello sviluppo di nuovi modelli di business.

In particolare, il Piano Voucher consente alle imprese in possesso dei requisiti previsti di accedere a contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 20.000 euro per beneficiario. Le domande potranno essere precompilate dal 20 ottobre e presentate a partire dal 10 novembre.

Con questa iniziativa TIM rafforza il proprio sostegno al tessuto produttivo nazionale, offrendo alle PMI strumenti concreti che si distinguono per qualità della rete, protezione dei dati e sovranità digitale, accelerando così l’innovazione e le opportunità della trasformazione digitale. Il Gruppo mette a disposizione un ecosistema tecnologico solido e completo, basato su una grande rete di Data Center, competenze specialistiche e una capillare organizzazione commerciale diffusa sul territorio.

Maggiori informazioni disponibili nelle pagine dedicate:

Incentivi MIMIT per digitalizzare la tua PMI | TIM BUSINESS

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Voucher MIMIT Cloud e Cybersecurity | TIM ENTERPRISE

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