Ancora imbattuto al Sinigaglia e con cinque punti di vantaggio, il Como ospita una Juventus in ripresa nella sfida clou della tredicesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre affrontano il match reduci da vittorie, sia in campionato che in Champions ed Europa League, il dato interessante è che questa sarà la prima volta nella storia che il Como affronterà la Juventus avendo più punti in classifica dei bianconeri. Per gli esperti Sisal, la squadra di Fabregas parte favorita, forte dell’andamento tra le mura di casa: il successo dei lariani è a 1,95, si sale a 3,60 per la vittoria della squadra di Spalletti, il pareggio è a 3,50.

Gli ultimi due scontri diretti - in controtendenza rispetto alla tradizione che ha sempre visto prevalere la Vecchia Signora - sono terminati con la vittoria del Como per 2-0, un risultato che, in questa sfida, è tra i più probabili, a 11, secondo solo all’1-0 e al 2-1, entrambi a 8,50. Fabregas conferma come riferimento dell’attacco Douvikas, tra i protagonisti della bella stagione lariana, con 11 reti tra campionato e Champions: il greco punta ad essere decisivo anche in questa occasione, con la marcatura a 2,75. Da tenere d’occhio anche Nico Paz: assist e gol dell’argentino sono entrambi a 3,50. Spalletti si affida a Woltemade: dopo i centri contro Fiorentina e Venezia, il terzo gol consecutivo del tedesco è a 3,75, mentre il timbro di Kolo Muani vale 3,50.

Trasferta per la capolista Lazio, i biancocelesti vanno a Torino dai granata di Abate ancora da imbattuti e puntano a difendere il primato in classifica. Il Torino ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate e, in casa, ha vinto due partite su sei; dall’altra parte la squadra di Gattuso fuori casa ha un rendimento netto, con cinque vittorie e un pareggio in sei partite. Il pronostico Sisal è dalla parte della Lazio, avanti a 2,15 contro il 3,40 granata e il 3,25 del pareggio. L’efficacia dell’attacco della Lazio è distribuita tra Noslin, a sei gol e primo candidato al gol, a 3,00, Frattesi a cinque reti e marcatore a 5,00 e Isaksen con quattro sigilli e in gol a 4,00. Nel Torino, occhio a Simeone che ha un feeling speciale con i biancocelesti: la Lazio è infatti la squadra a cui ha segnato più reti in carriera, 11. Il gol del Cholito è a 3,50, stessa quota per quella di Adams.

La Roma, seconda a -2 dalla Lazio, ospita il Monza in una sfida che sembra scontata: la vittoria giallorossa è infatti a 1,19 contro il 12 ospite e il 7,00 del segno X. La sfida è interessante soprattutto per il duello tra i due migliori bomber della Serie A, Malen e Varela. L’attaccante portoghese del Monza ha già firmato 11 reti in altrettante presenze, una in meno dell’olandese della Roma che ha più chance di segnare, a 1,40 contro il 4,00 dell’avversario. Dopo essere scivolata al terzo posto in classifica, l’Inter punta al successo nel match casalingo contro il Genoa e, per gli esperti Sisal, è nettamente avanti, a 1,28, vale 10 volta la posta il blitz a San Siro dei rossoblù, difficile anche il pareggio, a 5,50.