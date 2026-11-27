Per capire quanto sia cambiato il passo dell’economia globale, basta guardare due numeri: ogni 3,6 mesi le capacità dei modelli di intelligenza artificiale raddoppiano, e le dieci maggiori società americane valgono oggi in Borsa 8,4 volte le prime dieci europee (erano 3,6 all’inizio del 2022).

È da qui che Andrea Pignataro, fondatore e Ceo di ION Group, è partito per il suo discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 della Luiss Guido Carli di Roma. Un intervento che suona come una sveglia per il sistema Paese.

La fine del mondo lineare

«Il mercato riconosce i fenomeni esponenziali», ha avvertito Pignataro, spiegando come oggi «la storia smette di accumularsi». Se il vecchio mondo lineare premiava l’anzianità e lo storico, in uno scenario in cui tutto quadruplica a ogni ciclo è il periodo più recente a pesare da solo per i tre quarti del valore. Cambia così anche il prezzo dell’immobilismo: un ritardo, «pagato una volta in un mondo lineare, viene pagato per sempre in uno esponenziale». Sbagliare oggi priorità significa perdere definitivamente la curva, creando una frattura «fra chi vive il futuro e chi, tenendo la velocità di prima, vive già nel passato», perché «le omissioni e le incertezze sono errori che vengono pagati con gli interessi in futuro».

La consegna del riconoscimento ad Andrea Pignataro da parte del Rettore Paolo Boccardelli e del Presidente dell'Ateneo Giorgio Fossa (Valentina Sensi)

L’occasione storica per gli atenei

Dentro questa accelerazione si nasconde però un’opportunità enorme per chi forma i giovani. Tra ciò che l’Ia rende tecnicamente possibile e ciò che le aziende riescono davvero ad adottare esiste un vuoto da colmare. «Questa distanza è la più grande occasione che un’università abbia avuto da generazioni», ha sottolineato l’imprenditore. «Un ateneo può formare persone che aiutano sin dal primo giorno le aziende a chiudere questo gap». Si ribaltano così le gerarchie del lavoro: oggi «l’anzianità conta poco: conta aver lavorato sulla frontiera» e «mai un laureato è stato così utile dal primo giorno». E il ragionamento diventa più cruciale che mai per l’Italia, costruita su un tessuto di micro-imprese e da una spesa in ricerca e sviluppo ancora ferma all’1,3% del Pil. Chi è piccolo non può permettersi di separare la sperimentazione da ciò che rende subito: l’università deve quindi agire come un «laboratorio del futuro» in cui testare nuovi modelli di lavoro e usi dell’Ia.

Un salto, quello verso l’innovazione e la velocità, non impossibile, ma anzi già riuscito in passato. Se nel 1950 un lavoratore italiano produceva meno di un terzo di un collega americano (il 31%), la crescita del Pil al 6% annuo fino al 1973 ha permesso di colmare gran parte del divario di produttività, portando quel rapporto all’81% nel 1980.

Dopo l’apertura del rettore Paolo Boccardelli, che ha richiamato il dovere di formare leader dotati di «un forte pensiero critico». Sottolineando che «come docenti abbiamo il dovere di coltivare questo potenziale in un contesto globale in continua trasformazione contribuendo a formare una nuova generazione di leader con solide basi disciplinari e un forte pensiero critico». Pignataro ha poi chiuso con un invito all’azione: «Siamo all’inizio di una nuova fase di ricostruzione. Sta a noi cogliere questa occasione».