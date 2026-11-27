Solidarietà, buon cibo, diversi volti noti e poi musica e giocolieri. La serata di beneficenza “Insieme per il Bene - Camaiora&Friends” ha raccolto martedì oltre 200 partecipanti presso il ristorante Molto di Viale Parioli, nel cuore della Capitale, raccogliendo oltre 15 mila euro per una buona causa, ben raccontata da Valeria Cantoni e dal presidente della fondazione Benedetta d’Intino di Milano, Mattia Formenton: offrire speranza a famiglie con bambini affetti da gravi difficoltà di espressione e comprensione verbale attraverso la tecnica della comunicazione alternativa aumentativa.

La serata è stata animata dagli scatti dello storico fotografo di Silvio Berlusconi, Livio Anticoli, dal mattatore delle serate romane, Giorgio Marconi, e da un brillante giocoliere.

0 of 8 Camaiora&Friends, un momento della festa Mimmo Lardiello, Andrea Camaiora, Mauro D'Attis e Alessandro Santarsiero Il rettore Unicamillus Gianni Profita, il deputato Luciano Ciocchetti e l'assessore regionale Massimiliano Maselli Il presidente di Terna Stefano Cuzzilla (livio) I direttori Rai, Francesco Giorgino e Paolo Corsini. Elisabetta Gardini e Roberto Bagnasco Mimmo Lardiello, Andrea Camaiora, Mauro D'Attis e Alessandro Santarsiero Camaiora &Friends

Tra i partecipanti, i volti televisivi Francesco Giorgino, Francesca Parisella, Frediano Finucci, Lorenzo Lo Basso e Pablo Rojas. Le istituzioni erano rappresentate, tra gli altri, dall’assessore ai servizi sociali del Lazio, Massimiliano Maselli, e da una nutrita pattuglia parlamentare bipartisan, ma tra i primi ad arrivare c’era anche l’ex Sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, il cardinale Angelo Becciu, impegnato a conversare con la deputata di FdI Elisabetta Gardini. Il mondo dell’impresa vedeva Muhannad Al Salhi, ad di Engel&Volkers, il ceo di Cor’Express, l’armatore franco corso Vincent Lucchini, Alessio Rossi (Gruppo Imaco), Edoardo Colagrosso (Deutsche Bank), Davide Rogai (Presidente Confindustria Albania), Riccardo Di Bernardini (Anas), Piermario Tedeschi (Digital Angels), il ceo di Airleg, Marco Labianca, Paola Perrotti (Bistoncini Partners), Andrea Morbelli (Open Gate) e il presidente di Terna, Stefano Cuzzilla con gli amministratori delegati di Autostrade dello Stato, Vito Cozzoli, e di Acquirente Unico, Beppe Moles. Le imprese della Difesa avevano in prima fila il presidente di MBDA e Aiad, Giuseppe Cossiga, mentre il mondo delle fondazioni era rappresentato da Andrea Corradino (Acri, fondazione Carispezia). Con loro anche il presidente del Fasi, Daniele Damele, e l’ex top manager Nestlé e Salesforce, Antonio Sciuto, ora alla guida di Elai, scherzava con la filosofa e docente alla SNA, Valeria Cantoni Mamiani, alle spalle dell’imprenditore farmaceutico Giuseppe Centro. Tra gli sponsor e i patrocinatori della serata il Circolo Antico Tiro a Volo, la fondazione nazionale delle Comunicazioni presieduta da Giuseppe Cogo, Busuito Studio legale, Ferrotramviaria, Olidata, B Società tra avvocati ed Airleg.

Tra i protagonisti della serata i penalisti Elisabetta Busuito, Fabio Viglione, Antonio Palma e Giorgia Papiri (Studio Dinacci), Andrea Puccio, Sarah Bignazzi, Antonio Giambrone e i giornalisti Fabrizio de Feo e Fabrizio Ratiglia (Rai). Il vice direttore del quotidiano Il Giornale, Francesco Del Vigo, e l’autrice tv Gaia Romani Gavazzi facevano capannello con Ylenia Berardi (Avio Aero) e i lobbisti Andrea Da Passano, Valentina Colucci e Giangiacomo Pierinini (Coca Cola).

Letteralmente circondato da amici, il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, e i direttori generali di Palazzo Chigi, Pompeo Savarino e Francesco Tufarelli, impegnati a ‘farsi strada’ nella festa come anche i parlamentari Alberto Pandolfo (Partito democratico) e Mauro D’Attis (vice presidente della Commissione Antimafia), i generali dei Carabinieri Salvatore Musso e Giuseppe Petrella e il top manager Terna, Giovannantonio Macchiarola in siparietto con Mauro Proietti (Fincantieri).

Tra i presenti anche il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e la componente uscente del Csm, Claudia Eccher, come pure i parlamentari Dario Damiani, Luca Squeri, Roberto Bagnasco e Patrizia Marrocco (Forza Italia), Luciano Ciocchetti (FDI), e l’ex vice presidente della Commissione di Vigilanza Rai, oggi Advisor in The Skill, Giorgio Lainati.