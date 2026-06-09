La Space X di Elon Musk (in foto) sbarcherà venerdì a Wall Street. Si prevede possa essere la Ipo più grande della storia. L'azienda con sede a Starbase, in Texas, offre circa 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna, in un'operazione che potrebbe valutarla circa 1.800 miliardi di dollari. Tra coloro che hanno creduto in Musk c'è stato anche Carlo Cimbri, presidente di Unipol, che attraverso il gruppo assicurativo aveva partecipato a un club deal internazionale per permettere al miliardario di acquistare Twitter, oggi X, con un investimento di 100 milioni. Dopo vari passaggi, X è confluita in Space X.Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione dell'operazione con Intesa Sanpaolo su Mps, Cimbri ha dichiarato che l'investimento, in virtù della prossima Ipo di Space X, potrebbe arrivare a valere oggi 280 milioni: in pratica, una plusvalenza teorica di 180 milioni.
Unipol, scommessa su Musk frutta al gruppo 180 milioni
La maxi-Ipo di Space X traina il valore dell’investimento a quota 280 milioni
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