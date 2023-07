Venditalia 2024 palcoscenico globale del vending in Fiera Milano Rho

Venditalia, la più importante manifestazione internazionale della Distribuzione automatica, organizzata da Venditalia Servizi e promossa da Confida, Associazione italiana della Distribuzione automatica, che si terrà dal 15 al 18 maggio 2024 nell’innovativo quartiere Fieramilano Rho, si preannuncia come un’edizione che lascerà il segno perché è stata progettata per diventare un palcoscenico globale che permetterà a tutti gli operatori di settore di connettersi, apprendere e crescere nel settore del vending a livello internazionale. Questo dopo il successo ottenuto con Vending Show, la fiera parigina del vending, a cui Venditalia ha preso parte come co-organizzatore e ha visto circa 4.000 ingressi per 119 espositori provenienti da 17 paesi.

Venditalia 2024, il principale appuntamento europeo e leader internazionale sarà infatti fortemente orientata al futuro, ospitata in un quartiere fieristico unico per funzionalità degli spazi, varietà dei servizi e facilmente raggiungibile, in grado di offrire servizi di eccellenza e all’avanguardia e di mettere a disposizione del visitatore esperienze innovative come il digital signage, che permetterà di gestire in maniera immediata i flussi con informazioni sempre aggiornate e fruibili in tutta la fiera.

“Per l’edizione 2024 della manifestazione, che si trasferirà nel più ampio polo fieristico di Fieramilano Rho, - spiega Ernesto Piloni presidente di Venditalia - puntiamo a superare il successo e i numeri record del 2022: 300 espositori su 14mila metri quadrati di superficie espositiva e 20.000 visitatori puntando sull’internazionalizzazione allargando la presenza ad espositori e buyer da Cina e Giappone, Usa, Middle East e Nord Africa”.

Le novità di prodotto, macchine e servizi per il vending e il programma di incontri che renderà ancora più coinvolgente e completa la visita in fiera, faranno della manifestazione l’appuntamento principale a livello nazionale e internazionale per gli operatori del comparto, confermando il ruolo di leadership del nostro Paese nel settore.

Con 835 mila distributori presenti sul territorio nazionale, infatti, l’Italia ha la più ampia rete distributiva alimentare automatica d’Europa. Il nostro Paese è primo in Europa per numero di vending machine installate, seguito da Francia (600 mila), Germania (579 mila) e Gran Bretagna (412 mila). Il fatturato del settore in Italia, tra mercato automatico (macchine automatiche) e del porzionato (macchine a cialde e capsule), nel 2022 vale complessivamente circa 2 miliardi di euro ed eroga 5 miliardi di consumazioni.

L’appuntamento con Venditalia 2024 è dal 15 al 18 maggio 2024 nei padiglioni 8-12 di Fieramilano Rho.