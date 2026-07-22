Zoppas: “Ces Unveiled Milan salto nel futuro per la tecnologia made in Italy”

“Il CES è molto più di una grande fiera tecnologica: è un osservatorio privilegiato sul futuro, il luogo in cui si può capire con largo anticipo come evolvono le tecnologie e quali saranno le loro applicazioni nei diversi settori, dall'intelligenza artificiale alla robotica, dall'automotive allo spazio”, Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia guarda con decisione al salto nel futuro dell’innovazione tech che coinvolge anche l’Italia e si prepara ad accogliere CES Unveiled Milan, l’evento che apre Road to CES, la prima tappa europea del Consumer Electronics Show, il più importante evento fieristico mondiale dell'innovazione tecnologica promosso dalla Consumer Technology Association che si svolge ogni anno a Las Vegas.

Un road show che Milano si prepara ad accogliere non solo in fiera, all’Allianz MiCo - Milano Convention Centre il 21 ottobre, ma anche in città e in Lombardia facendo squadra per organizzare un inedito e coinvolgente “fuorisalone” sulla spinta di Fondazione Fiera Milano e del suo presidente Giovanni Bozzetti, il cui Protocollo d’Intesa per realizzare dal 16 al 21 ottobre installazioni, mostre, showcase tecnologici ed eventi diffusi è stato sottoscritto da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Comune di Rho, Fondazione Fiera Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Anitec-Assinform, Assintel.

“Portare questa esperienza in Italia è un'opportunità importante per il nostro sistema produttivo e per ICE rappresenta una sfida in linea con la propria missione di sostenere la crescita internazionale delle nostre imprese - ha sottolineato Zoppas alla presentazione del Protocollo -. A condizione, però, di costruire un appuntamento capace di valorizzare le nostre eccellenze: non dobbiamo portare al CES Unveiled aziende qualsiasi, ma realtà in grado di rappresentare il meglio della tecnologia e dell'innovazione italiana e di confrontarsi con un ecosistema internazionale fatto di investitori, incubatori, acceleratori, centri di ricerca e imprese. In questo percorso sarà fondamentale il coinvolgimento del sistema produttivo e delle associazioni di categoria, così come la capacità di ICE di attrarre un numero qualificato di operatori e buyer internazionali perché la partecipazione al CES si traduca in concrete opportunità di business”.

“L’obiettivo è dimostrare la capacità dell'Italia di organizzare un'iniziativa di alto livello, capace di generare risultati concreti ed entusiasmo tra imprese e stakeholder, con la massima ambizione di creare le condizioni affinché CES vada contro la propria consuetudine e resti nel nostro Paese anche un secondo anno”, ha concluso Matteo Zoppas guardando a un nuovo traguardo della strategia di sostegno alle imprese made in Italy sui mercati esteri declinata sostenendo le manifestazioni fieristiche e lo sviluppo economico-commerciale del Sistema Paese e degli investimenti

esteri in particolare con iniziative per portare alle manifestazioni fieristiche operatori, buyer e top buyer internazionali provenienti da mercati consolidati, in crescita o da esplorare alle manifestazioni fieristiche.